Lula confía en que el juicio a Bolsonaro ayude a Brasil a descubrir la verdad

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que el juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2023) debe servir para que el país descubra la verdad sobre el intento de golpe de Estado.

Yo espero que se haga justicia, respetando el derecho de la presunción de inocencia para quien está siendo juzgado; es solo eso lo que deseo, para que Brasil sepa la verdad y sólo la verdad", afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa recogidas por el diario O Globo.

Lula, que fue juzgado y preso por corrupción en un proceso que después fue anulado, comparó su situación con la del líder ultraderechista.

Él se pudo defender como yo no me pude defender, y no me quejé, no me quedé llorando; luché. Si es inocente, que pruebe que es inocente", añadió.

El juicio a Bolsonaro y a sus aliados en la conspiración golpista arrancó más temprano este martes en el Tribunal Supremo Federal de Brasilia.

El exmandatario está imputado por cinco delitos diferentes, cuyas penas máximas sumadas superan los 40 años de cárcel; se espera que la sentencia se conozca la próxima semana.