Los periodistas Andrzej Poczobut y Mzia Amaglobeli reciben el Premio Sájarov 2025

El Parlamento Europeo ha otorgado el prestigioso Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a los periodistas Andrzej Poczobut de Bielorrusia y Mzia Amaglobeli de Georgia, en reconocimiento a su valentía y compromiso con los derechos humanos. La presidenta de la institución, Roberta Metsola, anunció la distinción este miércoles, destacando la contribución excepcional de ambos periodistas en la lucha por la libertad y la democracia.

Poczobut, un conocido periodista y ensayista bielorruso, ha sido un crítico feroz del régimen de Alexander Lukashenko y, como resultado de sus denuncias, fue condenado en 2021 a ocho años de prisión. Por su parte, Amaglobeli, periodista georgiana, fue arrestada en 2025 por su participación en manifestaciones antigubernamentales y sentenciada a dos años de cárcel.

Durante el anuncio, Metsola subrayó que ambos periodistas están encarcelados bajo acusaciones falsas, simplemente por ejercer su labor profesional y por alzar la voz contra la opresión. "Su valentía los ha convertido en símbolos de la lucha por la justicia, la libertad y la democracia", afirmó la presidenta del Parlamento Europeo, reafirmando el apoyo de la institución a todos aquellos que siguen luchando por la libertad.

El premio fue el resultado de una nominación conjunta por parte de los grupos político-populares y ultraconservadores en el Parlamento Europeo, en el caso de Poczobut, y por 60 diputados encabezados por la lituana Rasa Juknevičienė en el caso de Amaglobeli.

La entrega del premio a Poczobut, un periodista bielorruso, coincide con la visita a Estrasburgo de los líderes de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya y su esposo Sergéi Tijanovski, quienes fueron invitados a pronunciar un discurso en el Parlamento. La presencia de los líderes opositores resaltó la importancia de la lucha por la democracia en Bielorrusia, y Metsola aprovechó para recordar que la Eurocámara continuará su labor de defensa de los derechos humanos y nunca permitirá que las injusticias sean ignoradas.

Los finalistas de este año fueron, por un lado, los periodistas y trabajadores humanitarios que operan en Palestina, nominados por los grupos progresistas del Parlamento Europeo, y, por otro lado, la comunidad estudiantil de Serbia, propuesta por el grupo liberal.