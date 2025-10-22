El diario plural del Zulia


Los periodistas Andrzej Poczobut y Mzia Amaglobeli reciben el Premio Sájarov 2025

Poczobut, un conocido periodista y ensayista bielorruso, ha sido un crítico feroz del régimen de Alexander Lukashenko. El premio fue el resultado de una nominación conjunta por parte de los grupos político-populares y ultraconservadores en el Parlamento Europeo. La presencia de los líderes opositores resaltó la importancia de la lucha por la democracia en Bielorrusia
Redacción Versión Final
El Parlamento Europeo ha otorgado el prestigioso Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a los periodistas Andrzej Poczobut de Bielorrusia y Mzia Amaglobeli de Georgia, en reconocimiento a su valentía y compromiso con los derechos humanos. La presidenta de la institución, Roberta Metsola, anunció la distinción este miércoles, destacando la contribución excepcional de ambos periodistas en la lucha por la libertad y la democracia.

Poczobut, un conocido periodista y ensayista bielorruso, ha sido un crítico feroz del régimen de Alexander Lukashenko y, como resultado de sus denuncias, fue condenado en 2021 a ocho años de prisión. Por su parte, Amaglobeli, periodista georgiana, fue arrestada en 2025 por su participación en manifestaciones antigubernamentales y sentenciada a dos años de cárcel.

Durante el anuncio, Metsola subrayó que ambos periodistas están encarcelados bajo acusaciones falsas, simplemente por ejercer su labor profesional y por alzar la voz contra la opresión. "Su valentía los ha convertido en símbolos de la lucha por la justicia, la libertad y la democracia", afirmó la presidenta del Parlamento Europeo, reafirmando el apoyo de la institución a todos aquellos que siguen luchando por la libertad.

El premio fue el resultado de una nominación conjunta por parte de los grupos político-populares y ultraconservadores en el Parlamento Europeo, en el caso de Poczobut, y por 60 diputados encabezados por la lituana Rasa Juknevičienė en el caso de Amaglobeli.

La entrega del premio a Poczobut, un periodista bielorruso, coincide con la visita a Estrasburgo de los líderes de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya y su esposo Sergéi Tijanovski, quienes fueron invitados a pronunciar un discurso en el Parlamento. La presencia de los líderes opositores resaltó la importancia de la lucha por la democracia en Bielorrusia, y Metsola aprovechó para recordar que la Eurocámara continuará su labor de defensa de los derechos humanos y nunca permitirá que las injusticias sean ignoradas.

Los finalistas de este año fueron, por un lado, los periodistas y trabajadores humanitarios que operan en Palestina, nominados por los grupos progresistas del Parlamento Europeo, y, por otro lado, la comunidad estudiantil de Serbia, propuesta por el grupo liberal.

