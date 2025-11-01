Los asesinos de Miguel Uribe Turbay lo siguieron por tres meses y las autoridades no hicieron nada

La revista SEMANA ha revelado en exclusiva detalles sobre la investigación que llevó a la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias 'el Viejo', quien es señalado como coautor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Según las investigaciones, el individuo había estado siguiendo al político durante tres meses antes del crimen y mantenía vínculos con la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC.

El asesinato de Uribe Turbay ocurrió el 30 de marzo de 2025 durante un evento en Bosa, Bogotá, destinado a escuchar las preocupaciones de la comunidad. En este acto, el político compartió una selfie en la que, sorprendentemente, se encontraba también 'el Viejo', quien fue arrestado el 27 de octubre durante un operativo de seguridad en el municipio de Puerto Lleras, Meta.

La Fiscalía cuenta con un arsenal de pruebas que vinculan a Pérez Marroquín directamente con el delito. Análisis forenses de teléfonos celulares y datos de antenas permitieron rastrear la ubicación de 'el Viejo' el día del atentado, confirmando que estuvo presente en el mismo salón comunal donde se encontraba el senador entre las ocho de la mañana y la una de la tarde.

La fiscal delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo, informó que 'el Viejo' había sido contactado por una organización criminal para realizar seguimientos y recolectar información sobre Uribe Turbay. “Lo siguió y lo fotografió”, explicó Jaramillo, quien encabeza la investigación del caso.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, también anunció que se ha iniciado una nueva fase en la investigación, centrando sus esfuerzos en la conexión de 'el Viejo' con la Segunda Marquetalia. Las evidencias apuntan a que el acusado desempeñaba un papel clave en la planificación del ataque, actuando como coordinador de la operación.

Además, se ha identificado a Brayan Ferney Cruz Castillo, quien, junto a Clare 'Gabriela' Martínez, fue parte de la logística que facilitó el ataque. Mensajes de WhatsApp entre estos individuos revelan cómo trazaron rutas de escape tras el crimen, además de discutir la eliminación de evidencias de sus teléfonos móviles.

Un informe revela la meticulosa planificación del ataque, así como la vigilancia realizada por 'el Viejo' y su red. “Esto indica que se trata de una actividad criminal organizada, donde cada movimiento está planificado y supervisado”, concluye el informe.

A pesar de que Miguel Uribe Turbay había alertado en múltiples ocasiones a las autoridades sobre su situación y el riesgo a su vida, las investigaciones indican que no se tomaron las medidas pertinentes para protegerlo, lo que ha generado inquietud sobre la efectividad de las autoridades en la prevención de actos violentos contra figuras públicas.