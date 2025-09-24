Los Angeles Times: Trump utiliza el Tren de Aragua para justificar presencia militar en América Latina

Un reciente reportaje publicado por el Los Angeles Times y firmado por la periodista Kate Linthicum pone en entredicho las afirmaciones del expresidente Donald Trump sobre el grupo criminal venezolano conocido como el Tren de Aragua. Según la investigación, gran parte de las acusaciones lanzadas por el exmandatario carecen de fundamento, y responden más a intereses políticos que a una amenaza real para la seguridad de Estados Unidos.

El texto, que se basa en fuentes de inteligencia desclasificadas y en la opinión de expertos, señala que no existe evidencia concreta de que el Tren de Aragua mantenga vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro ni que constituya un riesgo significativo para el territorio estadounidense.

Uno de los documentos clave citados en el reportaje fue elaborado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE. UU. y concluye que la estructura descentralizada del Tren de Aragua, sumada a su baja capacidad operativa, hace poco probable que pueda organizar operaciones criminales a gran escala dentro del país norteamericano. Según el informe, el grupo se enfoca en delitos de menor escala, como extorsión, secuestro y trata de personas en algunos países de América Latina, pero su presencia en EE. UU. es limitada.

Michael Paarlberg, politólogo especializado en América Latina de la Universidad Commonwealth de Virginia, sostiene que Trump ha utilizado al Tren de Aragua como una herramienta política para desviar la atención de temas internos, como su cuestionada gestión en torno al caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. "Es una narrativa útil, aunque infundada", afirma el académico.

Una narrativa para justificar medidas extremas

El reportaje también incluye el testimonio de la periodista venezolana Ronna Rísquez, autora de un libro sobre la banda. Rísquez sostiene que la administración Trump magnificó deliberadamente la amenaza del Tren de Aragua con el fin de legitimar deportaciones masivas, endurecer la política migratoria y justificar acciones militares en la región.

"El grupo no tiene ni el poder ni la organización para invadir Estados Unidos, como ha insinuado Trump", aseguró Rísquez. También recalcó que no hay pruebas de que el Tren de Aragua opere como un brazo del gobierno venezolano, como se ha alegado en múltiples ocasiones desde la Casa Blanca.

Durante su campaña por la reelección, Trump intensificó su retórica contra el Tren de Aragua, usándolo como símbolo de la "invasión" migratoria que, según él, amenaza la seguridad nacional. En un evento en Colorado, vinculó a la pandilla con crímenes violentos, y poco después invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para ordenar deportaciones masivas.

Según el reportaje, al menos 200 venezolanos fueron trasladados a un centro penitenciario en El Salvador bajo esta justificación, pese a que la mayoría de ellos no tenía antecedentes penales ni vínculos comprobados con la banda criminal.

En julio, la administración Trump fue más allá al declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista supuestamente dirigida por Nicolás Maduro. Ese mismo mes, el Pentágono recibió órdenes de desplegar fuerzas militares en el Caribe y llevar a cabo operaciones contra supuestas embarcaciones que transportaban miembros de la banda y cargamentos de droga.

Ataques sin pruebas

Tres operaciones militares se han realizado frente a las costas venezolanas en las últimas semanas, dejando un saldo de 14 personas muertas. No obstante, el gobierno estadounidense no ha proporcionado pruebas sólidas que respalden sus acusaciones. Trump declaró que dichas embarcaciones transportaban drogas suficientes "para matar a 25.000 estadounidenses", aunque expertos cuestionan estas cifras.

Agencias como la DEA han afirmado que Venezuela representa una fracción menor del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y que no existen pruebas de que el Tren de Aragua tenga participación en el comercio de fentanilo, sustancia que llega principalmente desde México y Asia.

Estas acciones han avivado el debate sobre las verdaderas intenciones de la administración Trump en relación con Venezuela. Algunos analistas consideran que más allá de la lucha contra el crimen organizado, el objetivo podría ser un cambio de régimen.

Irene Mia, investigadora del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, indicó que dentro del gobierno de Trump hay divisiones claras: mientras unos apuestan por una diplomacia pragmática con Caracas, otros, como el secretario de Estado Marco Rubio, abogan abiertamente por la salida de Maduro.

"Rubio ha sido claro al decir que no permitirán que un cártel se haga pasar por gobierno en el hemisferio occidental", señaló Mia. Sin embargo, según funcionarios de inteligencia estadounidenses, no existe evidencia de que Maduro tenga vínculos directos con el Tren de Aragua.