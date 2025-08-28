Lo que opina Elon Musk que deben hacer todos los migrantes del mundo

Elon Musk, inmigrante sudafricano y ciudadano estadounidense desde 2002, ha mantenido posiciones consistentes sobre inmigración, combinando su experiencia personal con su visión sobre la seguridad y el desarrollo económico de Estados Unidos.

Musk se describe como “extremadamente pro-inmigrante”, pero insiste en que la inmigración debe ser legal, selectiva y beneficiosa para el país receptor. Según él, la inmigración ilegal debilita los sistemas legales y culturales, mientras que la legal debe priorizar a personas talentosas, trabajadoras y éticas que contribuyan positivamente.

Musk sostiene que los inmigrantes deben respetar las leyes y la cultura del país al que llegan. Ha comparado la inmigración ilegal con permitir la entrada de cualquier persona a una empresa sin revisión, y considera que las fronteras abiertas sin control pueden erosionar la cultura y estabilidad social.

“Si uno inmigra a cualquier país dado, deben respetar las leyes y la cultura de ese país y contribuir lo mejor que puedan, sin hacer daño. Esto aplica a todos los países”.

El empresario enfatiza que la inmigración debe enfocarse en quienes aporten más de lo que reciben. Aboga por un proceso legal simplificado para talentos calificados, especialmente en áreas como ingeniería y tecnología.

Musk considera que la inmigración no controlada genera problemas culturales, económicos y de seguridad. Ha utilizado términos fuertes como “apocalipsis zombi” para describir la entrada masiva de migrantes sin verificación, y acusa que algunas políticas favorecen la inmigración ilegal con fines políticos, aunque estudios independientes desmienten impactos significativos en elecciones.

El multimillonario llegó a EE. UU. en 1995 con visa de estudiante y obtuvo ciudadanía en 2002. Su experiencia en procesos migratorios complejos lo llevó a promover la simplificación de la inmigración legal para talentos, mientras se endurece contra los abusos y la entrada ilegal.

Desde 2022, sus declaraciones sobre inmigración se han intensificado, coincidiendo con su apoyo político a Donald Trump y su participación en temas de eficiencia gubernamental, especialmente relacionados con control fronterizo y visas para trabajadores calificados.