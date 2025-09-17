Llega a Puerto Rico el USS Lake Erie para reforzar despliegue militar en el Caribe

El crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70), Clase Ticonderoga, fue avistado el pasado lunes en un muelle de Ponce, al sur de Puerto Rico, donde Estados Unidos está reuniendo cada vez más unidades militares para luchar contra el narcotráfico en el mar Caribe.

Un ciudadano puertorriqueño llamado Michael Bonet compartió varias fotografías en redes sociales del USS Lake Erie a su llegada el 15 de septiembre a las 7:00 A.M. (hora local), reseñó La Patilla.

Pese a que las imágenes certifican su parada logística en Puerto Rico, el crucero lanzamisiles mantuvo su transpondedor apagado y no se reflejó su ubicación en monitores de tránsito oceánico como Marine Traffic.

Además del USS Lake Erie, recientemente el buque anfibio USS Iwo Jima (LPH-2) también estuvo en la isla mientras sus aeronaves y marines realizaban ejercicios militares.

La aparición del crucero se registra a una semana de la visita del secretario de defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien se dirigió a los funcionarios que laboran en el USS Iwo Jima en Puerto Rico.

“Lo que estás haciendo ahora no es entrenamiento. Este es un ejercicio del mundo real en nombre de los intereses nacionales vitales de Estados Unidos: poner fin al envenenamiento del pueblo estadounidense”, dijo Hegseth a los militares estadounidenses.