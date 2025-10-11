Llega a Israel contingente de soldados estadounidenses para verificar cumplimiento de acuerdo en Gaza

El enviado especial norteamericano a Medio Oriente, Steve Witkoff; y el jefe del Mando Central de los Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper, visitaron Gaza para verificar la retirada parcial de Israel como parte de los preparativos para el establecimiento de la misión de observación liderada por EE. UU. para supervisar la evolución del alto el fuego entre Israel y Hamas que comenzó el pasado viernes.

“Acabo de regresar de una visita al interior de Gaza para informar sobre nuestros planes para establecer el Centro de Coordinación Cívico-Militar del Centcom”, explicó el comandante en la cuenta del mando en la red social X.

Con la llegada, los estadounidenses confirmaron la retirada parcial de los militares israelíes, condición indispensable para garantizar la inminente liberación de rehenes por parte de Hamas, a cambio de cientos de palestinos en cárceles de Israel.

Este centro se encargará de “sincronizar las actividades” para estabilizar la situación en la Franja y para vigilar el desarrollo de un alto el fuego que pretende servir de piedra de toque para el proceso de paz planteado por la Administración Trump.

Miles de funcionarios trabajaron durante toda la noche del viernes, según informó el servicio de prisiones de Israel, para trasladar a los presos palestinos que serán liberados tras el intercambio de rehenes a las cárceles de Ofer y a la de Ketziot.

“Como parte de esta iniciativa, los presos de seguridad nacional fueron trasladados a los centros de deportación de las cárceles de Ofer y Ketziot, a la espera de instrucciones de la cúpula política y de la continuación de la actividad operativa para permitir el regreso de los rehenes a Israel”, detalló esta entidad en un comunicado.

En virtud del acuerdo, Israel liberará a estos 250 prisioneros y a 1.700 arrestados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

Los presos y detenidos que serán liberados al territorio palestino ocupado de Cisjordania fueron trasladados a Ofer, mientras que los que serán retornados a la Franja de Gaza o deportados vía Egipto -aquellos con cadenas perpetuas- fueron trasladados a Ketziot.

Según el diario Haaretz, de los 250 con cadenas perpetuas, 159 están vinculados con Fatah y 63 con Hamas. El resto no tiene una afiliación particular o están vinculados con la Yihad Islámica Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina o el Estado Islámico.

Mientras tanto, miles de palestinos desplazados regresan a Ciudad de Gaza en el segundo día de un alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas.

Aprovechando el alto el fuego, Raja Salmi regresó caminando a su casa en Ciudad de Gaza, donde durante semanas los bombardeos y operaciones terrestres israelíes habían atacado zonas que se dice albergan a miles de combatientes de Hamas.

“Caminamos durante horas y cada paso estaba lleno de miedo y ansiedad por mi hogar”, contó Salmi a la agencia de noticias AFP.

Cuando llegó al barrio de Al-Rimal, encontró su casa destruida. “Ya no existe. Es solo un montón de escombros”, dijo. “Me paré frente a ella y lloré. Todos esos recuerdos ahora son solo polvo”, agregó.