Liberan a “Wiggins”, una ballena jorobada atrapada en más de 140 metros de sogas

Un equipo especializado de rescate marino logró liberar con éxito a “Wiggins”, una ballena jorobada que había quedado peligrosamente enredada en más de 140 metros de sogas, en un operativo que se extendió por más de seis horas en aguas abiertas.

La ballena, una hembra adulta apodada por los investigadores como “Wiggins”, fue detectada gracias a un sistema de monitoreo previo que había permitido seguir sus movimientos tras los primeros avistamientos enredada. La intervención fue posible gracias a la rápida coordinación de biólogos, veterinarios marinos y especialistas en rescate de fauna marina, quienes trabajaron a bordo de embarcaciones especialmente equipadas para este tipo de maniobras.

Según informaron miembros del equipo de rescate, las sogas, probablemente originadas en redes de pesca industrial o trampas para cangrejos, estaban profundamente incrustadas en distintas partes del cuerpo de la ballena, incluyendo su cola, aletas y torso. Esto no solo dificultaba su nado, sino que también representaba un serio riesgo para su vida, ya que podía causarle heridas graves, infecciones e incluso dificultar su alimentación.

"Era una situación crítica. Estaba arrastrando una cantidad enorme de cuerda que no solo la frenaba, sino que también le estaba causando cortes profundos", explicó uno de los rescatistas.

Durante la operación, el equipo utilizó herramientas especializadas como pértigas con cuchillas y flotadores para reducir la tensión de las sogas y poder cortarlas sin dañar al animal. Cada tramo fue liberado con extrema cautela, maniobrando entre las olas y manteniendo una distancia prudente para no generar estrés adicional en la ballena.

El proceso se realizó paso a paso: primero se identificaron los puntos de mayor tensión en las ataduras, luego se trabajó en liberar zonas más accesibles y, finalmente, se cortaron los últimos tramos que envolvían la aleta caudal.

Al término de la operación, “Wiggins” pudo nadar libremente, sin signos visibles de lesiones permanentes, aunque los expertos indicaron que será monitoreada durante las próximas semanas para verificar su evolución. Tras ser liberada, la ballena se alejó mar adentro a nado lento pero firme, ante la mirada emocionada del equipo de rescate.

"Verla alejarse fue un momento profundamente emotivo. Fue una muestra de que el trabajo valió la pena", aseguró una de las biólogas marinas que participó en el operativo.

Este tipo de incidentes, tristemente, no son aislados. Organizaciones medioambientales y científicos advierten que el enredo en redes de pesca y sogas es una de las principales amenazas para las ballenas y otros cetáceos en todo el mundo. Las ballenas jorobadas, en particular, suelen migrar miles de kilómetros cada año, lo que las expone a trampas de pesca abandonadas, líneas de fondeo y otros residuos marinos en múltiples zonas del océano.

“Cada vez vemos más casos como el de Wiggins. La contaminación con aparejos de pesca abandonados y las prácticas no reguladas ponen en riesgo a especies enteras”, afirmó un vocero de la organización Oceana.

Las autoridades recordaron que abandonar artes de pesca en el mar no solo es ilegal en muchas regiones, sino que constituye un delito ambiental grave. También pidieron a las embarcaciones turísticas y pesqueras reportar de inmediato cualquier avistamiento de animales marinos enredados para facilitar su pronta asistencia.