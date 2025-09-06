Latinus: López Obrador y Sheinbaum habrían financiado a Telesur con 12 contratos millonarios

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el gobierno de México habría otorgado al menos 12 contratos por un monto cercano a los tres millones de pesos a La Nueva Televisión del Sur, mejor conocida como Telesur, un medio público multiestatal creado por el expresidente venezolano Hugo Chávez y financiado principalmente por los gobiernos de Venezuela y Cuba.

Según reveló Latinus, los contratos, adjudicados de forma directa, tendrían como objetivo la promoción de campañas oficiales en el sitio web de Telesur, cuya audiencia principal no es mexicana.

Entre los contenidos difundidos se incluyen mensajes relacionados con programas y proyectos gubernamentales como PrevenImss, informes de gobierno, el Tren Maya y la Estrategia Nacional de Lectura.

Dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de la Ciudad de México habrían financiado estos espacios publicitarios. Los mensajes creados originalmente para el público mexicano aparecen en un portal que, además, difunde noticias y contenidos favorables al socialismo y al gobierno de Nicolás Maduro.

La asignación de estos contratos se ha realizado sin licitación, a través de adjudicaciones directas, lo que genera cuestionamientos sobre la pertinencia de destinar recursos públicos a un medio internacional con limitada audiencia en México y con una línea editorial vinculada a gobiernos extranjeros.