Las duras conclusiones de la conferencia "Ética, fe, e Inteligencia Artificial en el Posthumanismo"

"Hay que salvar al ser humano en la era de las máquinas inteligentes". Esta fue la idea que englobó un profundo debate en la Casa Famiglia Rosetta, en Caltanissetta, Italia, sobre el acontecer cargado de IA que arropa al mundo entero.

El encuentro, celebrado se propuso el objetivo de orientar la reflexión sobre uno de los territorios más complejos y dinámicos de nuestro tiempo, "marcado - dijo el periodista Giovanni Proietto en la intervención introductoria - por la crisis de las certezas absolutas y por un marcado pluralismo de valores, donde la razón ya no se considera una referencia infalible", reportó el diario digital ilcaffequotidiano.

Frente a esta fragmentación, la Inteligencia Artificial emerge como una tecnología que toca cuestiones filosóficas esenciales: ¿qué significa pensar? ¿Quién es responsable de las acciones de un sistema autónomo? ¿Qué nos hace todavía humanos?

El tema ha sido abordado desde otros ángulos, de acuerdo con las diferentes sensibilidades de los ponentes: filosófica, sociológica, periodística, teológica.

¿Quién es responsable cuando un algoritmo falla?

El informe de apertura puso inmediatamente el problema con el caso del software COMPAS, utilizado por los jueces de la Corte Suprema del Estado de Wisconsin en 2016. Caso emblemático que ha sacado a relucir los riesgos de la justicia predictiva. Pero hay un riesgo más sutil, lo que el sociólogo y filósofo francés Jean Baudrillard llamó "simulacro", copias sin original que sustituyen a lo real. Un fenómeno amplificado por la Inteligencia Artificial (IA). La solución no es volver atrás. La tecnología no se puede detener porque el hombre, para sobrevivir, necesita "prótesis" cada vez más complejas y sofisticadas.

“El hombre presenta un excedente”, explica el ponente citando al padre franciscano Benanti. Un "más" que escapa a la computación: la dimensión espiritual no se puede reducir a datos.

“Cometemos un error cuando hablamos de inteligencia artificial en el futuro. Ya estamos dentro” – inició Francesco Pira, Profesor Asociado de Sociología de la Comunicación de la Universidad de Messina. La suya es una alarma: Los datos son escalofriantes. Cada 11 minutos en el mundo un adolescente se suicida. Un joven de dieciséis años le preguntó a ChatGPT cómo suicidarse. El algoritmo respondió con precisión quirúrgica”.

En la pantalla grande aparece un avatar que reproduce a Jesucristo para la confesión digital. “No es una noticia falsa”, precisa Pira. “La Universidad de Lucerna lo ha experimentado”. ¿El dato más impactante? “El 50% prefiere confesarse al coche. Confiamos más en el algoritmo que en los seres humanos". “Hoy nuestro enemigo es el analfabetismo emocional”, continúa.

“Ya no sabemos leer las emociones. En Modica una chica agredida en la calle: los presentes solo han filmado en las redes sociales. Nadie la ayudó".

Es la cultura de la indiferencia que el Papa Francisco ha denunciado. Pira cierra su intervención con un recuerdo: un párroco en Bagdad había escrito "El poder es hacer cosas por los demás". El llamamiento: “No abandonemos a las nuevas generaciones”.

La periodista Fiorella Falci trae el discurso sobre la verdad: “Entre deepfake y desinformación, ¿todavía podemos proteger la verdad? La manipulación se ha convertido en una industria". El problema es estructural: “El algoritmo recompensa la emoción rápida, la polarización, el conflicto. No la profundidad. El riesgo es que el periodismo se convierta en entretenimiento". Y plantea una cuestión antropológica: “Lo digital transforma cualquier experiencia en un dato. Pero cuanto más velocidad hay en la recolección, menos conciencia, libertad del sujeto". ¿El resultado?

“Una personalidad cada vez más autorreferencial, narcisista, pero al mismo tiempo ansiosa e insegura. Entre los chicos, la palabra más utilizada para describir su estado de ánimo es ansiedad. Un estado desconocido para las generaciones anteriores”.

Cuenta su experiencia: “En el instituto recibí tareas perfectas. Las chicas ni siquiera sabían explicar las palabras utilizadas. Lo había escrito todo el ChatGpt”. Y luego la noticia de China: "En la feria de inteligencia artificial se presentó a la esposa robot con útero artificial, capaz de replicar la gestación". No es ciencia ficción, es el presente. ¿La solución? “Redescubrir la lentitud. Incluso las pausas, el silencio, son bienes humanos”. Y cita a Kant: "La persona siempre como fin, nunca como instrumento".

Cerró el evento Don Massimo Naro, profesor de Teología Sistemática en la Pontificia Facultad Teológica de Sicilia, teólogo y miembro ordinario de la Path: Pontificia Academia de Teología. “No soy un experto en inteligencia artificial. Intento una interpretación teológica del contexto cultural”. Y parte con una provocación: “No hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera con la llegada de la inteligencia artificial.

Las cuestiones del autoritarismo, de la autoridad, ya se imponían en tiempos pasados". Distingue inmediatamente: “La tecnología es una actividad humana que piensa en la técnica.

La tecnocracia es el poder que la técnica ejerce sobre el hombre". Y cita a Heidegger: "En la tecnocracia, el conocimiento científico ya no es el motor del desarrollo técnico, sino que se convierte en una función intrínseca a la misma técnica". ¿El punto de inflexión? “Durante 70 años el debate ha permanecido en los laboratorios. Los magnates de la tecnología han monopolizado sus desarrollos. Hoy en día ya no gobiernan las universidades sino las corporaciones.

Naro recuerda a Primo Levi que en 1966 imaginaba el "mimete", un duplicador capaz de clonar seres humanos, y el "versificador" que transformaba a un periodista en poeta.

“Levi hacía el alquimista al revés: no el robot en el ser humano, sino el ser humano en el coche”. Luego el teólogo reflexiona sobre el neologismo algorismo. Una palabra que “funde algoritmo, humanismo y quizás también cristianismo. Quiere expresar el potencial positivo de esta revolución".

“¿Seguirá siendo un humanismo humano? Todos los cambios confirman la tensión humana hacia la trascendencia. Pero superarse sin abrirse a otra persona significa rechazarse a sí mismo".

Y de nuevo: “Hay una diferencia entre más humano y más que humano. Si el hombre se vuelve más que humano, deja de ser humano. Conviene reubicar la humanidad del hombre a un nivel alto, como dijo Heidegger al criticar el humanismo del siglo XVI que no colocaba a la humanitas en un nivel lo suficientemente alto”. Luego cita a San Pablo: “No es el ser que nos envuelve, es el ágape de Cristo que nos empuja a existir con los demás y para los demás. No es una frase devota, es una revolución filosófica.

El ser humano - advierte - no está hecho de silicio y algoritmos, sino de un tejido agápico". Por último, recuerda Telmo Pievani, filósofo de la ciencia: "La realidad es una red de relaciones e interconexiones afectuosas y amorosas, mucho más que algorítmicas". El algorismo solo tiene sentido si tiende "a lo más humano y no al más que humano".

Para abrir la reunión, una serie de saludos institucionales breves y significativos, que pusieron de relieve las primeras preocupaciones sobre la IA. Así las intervenciones de Gianfranco Cammarata, presidente de la Asociación "Contriamoci in Biblioteca" que organizó el evento y presentó a los ponentes.

Giovanna Garofalo de Casa Famiglia Rosetta, en representación del presidente Giorgio De Cristoforo, subrayó la necesidad de un enfoque crítico hacia la innovación tecnológica y digital y recordó el lema del fundador: "todo lo que se ama crece".

Y luego del Concejal de Políticas Sociales y Sociosanitarias del Municipio de Caltanissetta, Ermanno Pasqualino, que destacó su procedencia del mundo de las multinacionales, un entorno en el que "se mira más a los números que a las personas", llamando así la atención sobre la importancia de no perder nunca de vista la centralidad de la persona. El alcalde del municipio de San Cataldo, Gioacchino Comparato, también confirmó la actualidad del tema, citando la reciente entrada en vigor de la ley italiana sobre la IA.

Por último, Massimo Cacciola, Director del Departamento de Salud Mental de la ASP de Caltanissetta, habló de la IA, definiéndola "un reflejo de nuestro "narcisismo". El psiquiatra advirtió contra la posible pérdida del inconsciente y del "silencio de la palabra", la condición necesaria para la representación y la capacidad de transformar lo que es indescifrable. La preocupación -dijo- es que la tecnología pueda superar la ciencia y la confrontación, impidiendo la búsqueda de verdades más profundas”.

Cinco voces diferentes, unidas por la idea de que la confrontación sobre la Inteligencia Artificial no puede prescindir del hombre, y que han preparado el terreno para las reflexiones más amplias de los ponentes.