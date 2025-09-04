Lancha con droga interceptada por EE. UU. había partido de San Juan de Unare, Sucre

La embarcación reportada como neutralizada por Estados Unidos en el mar Caribe este martes 2 de septiembre habría partido de San Juan de Unare, estado Sucre, con dirección a Trinidad y Tobago.

De acuerdo con El Pitazo, la lancha partió de Sucre el domingo en la noche y fue destruida el lunes en el Mar Caribe. Iba con destino a Trinidad y Tobago, y a bordo viajaban 11 hombres, ocho de ellos habitantes de Unare y tres de pueblos vecinos.

“San Juan de Unare es una zona que ha estado tomada por el narcotráfico, identificada desde hace varios años por las autoridades estadounidenses”, dijo Ronna Rísquez, periodista, investigadora entrevistada por El Pitazo.

Afirmó que “se trataba de un flipper, una lancha rápida de unos 12 metros de largo por 2,5 de ancho, con cuatro motores de 200 caballos de fuerza cada uno”.

Rísquez, por su parte, detalló que en la zona acostumbran a salir lanchas con droga, con pescadores y con migrantes, y regularmente hay mucho movimiento tanto desde Trinidad y Tobago como desde Venezuela.

Según fuentes del medio de comunicación, antes de que fuera destruida por militares estadounidenses esa embarcación, salieron otras dos lanchas cargadas con droga que pasaron por la misma ruta sin ser interceptadas.

“En el pueblo de Unare la gente está convulsionada: varios de los tripulantes eran conocidos”, dijo el director de El Pitazo, quien citó a fuentes periodísticas. Contó que el dueño de la lancha, y no se sabe si del cargamento de droga, controlaba la ruta a través de un GPS y su hijo fue una de las víctimas, porque iba a bordo.

Otras fuentes también informaron que este martes 2 de septiembre se registró presencia visible de efectivos de la Guardia Nacional en San Juan de Unare, que llegaron en tres vehículos. Para este miércoles se esperaba la llegada de más funcionarios.