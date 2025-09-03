El diario plural del Zulia


La Virgen del Valle Une a la Comunidad Venezolana y española en Madrid

Lisday Arroyave | Pasante
@versionFinal Cortesía

La fe y la tradición se hicieron sentir con fuerza en la ciudad de Madrid el pasado 1 de septiembre, cuando la comunidad venezolana y española se congregó para celebrar la bajada de la Virgen del Valle, en la parroquia Santísimo Cristo de la Victoria, ubicada en el barrio de Chamberí.

Este emotivo acto marcó el inicio de las festividades en honor a la patrona del Oriente de Venezuela. A pesar de la distancia, la devoción por la "Vallita" se mantiene viva, uniendo a miles de feligreses que residen en el exterior.

La sagrada imagen recorrió las calles madrileñas al ritmo de los vibrantes tambores, un homenaje que fusionó la cultura venezolana y española en un solo evento.

La energía de esta celebración fue amplificada por la participación del talentoso @carlost_afro y el inigualable grupo @danzasritmoycolor que con su arte, sabor caribeño y elegancia, lograron dar vida a un espectáculo que emocionó a todos los presentes.

La patrona del Oriente de Venezuela, cada 8 de septiembre, es venerada por millones de devotos en Venezuela y en el resto del mundo, se unen para celebrar la Virgen del valle.

Las celebraciones en honor a la Virgen del Valle culminarán el  8 de septiembre día de su fiesta central. Se espera una masiva asistencia de feligreses que, con alegría y esperanza, se darán cita para honrar a la protectora de los mares y de todos los venezolanos.

