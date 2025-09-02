La Policía de Miami activa sus drones para acelerar la vigilancia en toda la ciudad

El Departamento de Policía de Miami ha presentado una innovadora herramienta que promete fortalecer la seguridad y hacer valer la justicia en la ciudad. Este nuevo enfoque se materializa a través del Programa de Drones de Primera Respuesta (DFR), diseñado para modernizar y expandir las capacidades operativas de la policía según medios locales.

Los drones de alta tecnología permitirán a los oficiales obtener una cobertura aérea en tiempo real antes de que lleguen a la escena del crimen, lo que les proporcionará información precisa sobre la situación que enfrentarán. Los pilotos, entrenados desde la sede central, podrán activar estos dispositivos inmediatamente tras un llamado al 911.

Una de las principales mejoras que ofrecerá el DFR es la capacidad de proporcionar una vista panorámica en tiempo real, lo que facilitará la identificación de amenazas y peligros en las cercanías. Según un portavoz del departamento, "su uso no solo eleva el nivel de seguridad de los agentes, sino que también mejora significativamente la protección de los ciudadanos".

Entre las funciones específicas de los drones se incluyen la identificación de escenas de crímenes, el monitoreo de accidentes vehiculares, la realización de búsquedas perimetrales y la localización de personas desaparecidas, así como apoyo en rescates acuáticos. Esta amplia gama de aplicaciones resalta cómo la tecnología puede jugar un papel crucial en la prevención del delito.

Este avance representa un paso significativo para la Policía de Miami, quienes ahora podrán utilizar tecnología avanzada para mejorar su capacidad de respuesta y controlar de manera más efectiva el crimen en la ciudad. Un informe del Instituto Bard señala que, hasta la fecha, más de 910 miembros del personal policial en Estados Unidos han utilizado drones para diversas operaciones de seguridad pública, evidenciando la creciente aceptación de esta herramienta en el ámbito policial.