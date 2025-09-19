La Otan intercepta aviones de guerra rusos que violaban el espacio aéreo de Estonia

La Otan informó este viernes que interceptó tres cazas rusos MiG-31 que ingresaron sin autorización al espacio aéreo de Estonia, país miembro de la alianza, sobre el golfo de Finlandia. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores estonio, las aeronaves permanecieron en la zona durante 12 minutos con los transpondedores apagados.

La vocera de la Otan, Allison Hart, afirmó que la respuesta fue “inmediata” y calificó el incidente como “otro ejemplo del comportamiento imprudente de Rusia”. La primera ministra estonia, Kristen Michal, anunció que su gobierno solicitará consultas urgentes bajo el artículo 4 del tratado de la organización, que prevé reuniones de los 32 miembros cuando uno de ellos percibe una amenaza a su seguridad, reseñó BBC Mundo.

El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, denunció una “provocación extremadamente peligrosa” y recordó que Rusia ha violado el espacio aéreo estonio en cuatro ocasiones en lo que va de 2025. La alta representante de la UE, Kaja Kallas, advirtió que Moscú “pone a prueba la determinación de Occidente” y pidió aumentar la presión política y económica.

El episodio coincide con otras tensiones recientes: Polonia reportó el mismo día que dos cazas rusos se acercaron a la plataforma de perforación Petrobaltic en el mar Báltico, y en la última semana tanto Polonia como Rumania denunciaron incursiones de drones rusos en su espacio aéreo.

Rusia no ha emitido comentarios oficiales sobre los incidentes. Entretanto, la OTAN anunció que continuará reforzando su flanco oriental con tropas y aviones de combate de países como Reino Unido, Francia, Alemania y Dinamarca.