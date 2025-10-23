La OMS alerta que el hambre en Gaza persiste pese a la tregua entre Israel y Hamás

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este jueves que la situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica, pese a la tregua pactada entre Israel y Hamás. Según el organismo, la población continúa sufriendo niveles extremos de hambre, ya que la asistencia humanitaria que logra ingresar al enclave no cubre las necesidades básicas de sus más de dos millones de habitantes.

Desde Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó que el alto el fuego no se haya traducido en una mejora real de las condiciones en el terreno. “El flujo de ayuda sigue siendo insuficiente; la gente pasa hambre porque simplemente no hay comida suficiente”, declaró.

De acuerdo con los datos más recientes de la agencia de Naciones Unidas, la cantidad de camiones con suministros que ingresan diariamente a la Franja está muy por debajo de lo acordado en la tregua del 10 de octubre, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, que contemplaba el paso de 600 camiones al día. Sin embargo, actualmente solo entre 200 y 300 logran cruzar los puntos fronterizos, y muchos de ellos transportan productos comerciales que no son accesibles para la mayoría de los gazatíes.

La OMS subrayó que la declaración de hambruna emitida por la ONU en agosto sigue vigente en varias zonas del territorio, donde el acceso al agua potable, los alimentos y los servicios médicos continúa siendo extremadamente limitado.

Tedros advirtió que “la tregua no significa alivio” y pidió un incremento urgente en el suministro humanitario, además de un acceso sin restricciones a los equipos médicos y de socorro. “La magnitud de la necesidad es abrumadora y la respuesta actual solo cubre una fracción mínima”, enfatizó.