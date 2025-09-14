La nueva huelga que causa retrasos de hasta 90 minutos en el aeropuerto de Madrid

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas enfrenta una nueva jornada de caos debido a la huelga del personal de seguridad de la empresa Trablisa. Los pasajeros están experimentando largas demoras en los controles de seguridad, con tiempos de espera que alcanzan hasta 90 minutos.

Aena, la entidad que gestiona el aeropuerto, confirmó a través de sus redes sociales que la situación se deriva del inicio de la huelga y se disculpó por los inconvenientes ocasionados, advirtiendo que los tiempos de paso podrían aumentar significativamente.

Fuentes de Aena informaron a Europa Press que la duración de las retenciones varía según la terminal y la programación de vuelos. Alrededor de las 13:00 horas, los tiempos máximos en los filtros de seguridad eran de 20 minutos. Sin embargo, reconocieron que algunas operaciones podrían verse afectadas por la llegada tardía de pasajeros.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) criticó duramente la huelga, señalando el grave impacto que tiene sobre pasajeros y aerolíneas. Javier Gándara, presidente de ALA, declaró: "No es admisible que una situación como esta, que afecta a miles de pasajeros, se prolongue sin una solución inmediata". Afirmó la necesidad de que Aena tome medidas urgentes para restaurar el orden en uno de los aeropuertos más importantes del país.

Por otro lado, Trablisa expresó en un comunicado su intención de solicitar al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid que la huelga sea declarada "ilegal y abusiva", argumentando que no cumple con los requisitos legales y que infringe el deber de "paz social" establecido en acuerdos previos. Además, la Delegación del Gobierno ha determinado que se deben mantener servicios mínimos del 100% durante la huelga, subrayando la importancia de garantizar la seguridad y el control en esta infraestructura crucial.