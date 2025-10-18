La fe venezolana llena Roma en vísperas de canonización de Hernández y Rendiles

La Basílica del Sacro Cuore di Gesù se transformó este sábado en un pedazo de Venezuela. Entre plegarias, cantos y banderas tricolor, cientos de peregrinos participaron en una vigilia especial previa a la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, que tendrá lugar este domingo en el Vaticano.

La ceremonia comenzó con la exposición del Santísimo Sacramento, momento en el que los asistentes elevaron oraciones por la paz, la reconciliación y la unidad del país.

En medio de un ambiente de recogimiento y emoción, la Orquesta Sinfónica de Venezuela ofreció un concierto de profunda carga espiritual, interpretando piezas del repertorio clásico nacional y obras religiosas emblemáticas.

La basílica, colmada de fieles, lució decorada con imágenes y símbolos venezolanos. En su fachada, una proyección del rostro del “médico de los pobres” iluminó la noche romana, convirtiéndose en un faro de esperanza para los devotos presentes y los millones que siguen el acontecimiento desde distintas partes del mundo.

De acuerdo con reportes de medios locales, muchos peregrinos viajaron desde ciudades italianas e incluso desde América Latina para participar en este encuentro histórico. “Es un momento que nos une como nación y como creyentes”, expresó una de las asistentes.

La comunidad venezolana en Roma lleva semanas preparando actividades espirituales y culturales en torno a esta celebración. La vigilia simboliza la culminación de un largo camino de fe que ha acompañado las causas de canonización de Hernández y Rendiles durante décadas.

Este domingo 19 de octubre, el Papa León XIV encabezará en la Plaza de San Pedro la ceremonia que elevará oficialmente a los altares a ambos venezolanos.

Con este reconocimiento, Venezuela se suma con orgullo al mapa espiritual del mundo, celebrando a sus nuevos santos como un testimonio vivo de fe, servicio y amor al prójimo.