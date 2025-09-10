La enfermedad de Chagas se vuelve endémica en EE. UU.

La enfermedad de Chagas, una condición potencialmente mortal transmitida por un insecto conocido como el "chinche besucona", ha sido catalogada como endémica en los Estados Unidos, según un informe de septiembre publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Este padecimiento ya es endémico en América Latina, donde se estima que 8 millones de personas están infectadas, aunque la mayoría aún no lo sabe. Investigadores sostienen que reconocer Chagas como endémica en EE. UU. facilitará una educación más efectiva sobre la enfermedad en las escuelas de medicina y preparará mejor a los médicos para identificarla.

Se estima que alrededor de 45,000 personas en el Condado de Los Ángeles están infectadas, dentro de un total de más de 300,000 en todo el país, y menos del 2% de ellas son conscientes de que portan el parásito transmitido por el chinche besucona. “La mayoría de las personas que viven con la enfermedad de Chagas ignoraban su diagnóstico hasta que es demasiado tarde para recibir un tratamiento efectivo”, comenta Judith Currier, MD, jefa de enfermedades infecciosas en UCLA Health.

Conocidos también como conenose bugs o vinchucas, estos insectos, que reciben su nombre porque pican en el rostro, se alimentan de sangre humana. Después de su picadura, defecan, depositando el parásito T. cruzi sobre la piel. Al rascarse la picadura, la persona introduce el parásito en el torrente sanguíneo, según explica Shaun Yang, PhD, profesor de microbiología clínica en la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA.

Muchos infectados permanecen asintomáticos durante las fases aguda y crónica de la enfermedad. Durante la fase aguda, que dura aproximadamente dos meses, algunas personas pueden experimentar una hinchazón severa del párpado, lo cual es característico de la infección aguda por Chagas. Otros síntomas pueden incluir fiebre, fatiga, dolor corporal y pérdida de apetito. Sin embargo, estos síntomas se asemejan a los de otras enfermedades, lo que dificulta la identificación de la infección por T. cruzi.

En la fase crónica de la enfermedad, que puede durar toda la vida, alrededor del 20% de los infectados desarrollarán serios problemas cardíacos o digestivos. Chagas puede causar un corazón agrandado, insuficiencia cardíaca o paro cardíaco. “Sin tratamiento, la enfermedad de Chagas ‘destruye el corazón muy lentamente’”, advierte Dr. Yang.

Los pacientes de UCLA Health con síntomas cardíacos son sometidos a pruebas de sangre para detectar la enfermedad de Chagas. Algunos pueden manejar su condición con medicamentos cardíacos, mientras que otros pueden requerir un trasplante de corazón.

Dr. Joanna Schaenman, MD, PhD, destaca que “los pacientes con enfermedad de Chagas como causa de insuficiencia cardíaca en etapa terminal se recuperan muy bien tras un trasplante”. No obstante, la inmunosupresión post-trasplante puede reactivar la enfermedad, lo que requiere un monitoreo regular del paciente.

El suministro de sangre en EE. UU. ha sido examinado por la enfermedad de Chagas desde 2007, y se estima que uno de cada 27,500 donantes resulta positivo.

La enfermedad también se puede transmitir de madre a hijo durante el embarazo, a través de trasplantes de órganos, transfusiones de sangre y el consumo de alimentos contaminados.