La Casa Blanca ratifica ofensiva contra el narcotráfico: “El Presidente no lo tolerará”

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt afirmó este martes que Estados Unidos continuaría su ofensiva contra las organizaciones narcotraficantes en el Caribe.

Sobre posibles acciones militares futuras del presidente Donald Trump contra Maduro, resaltó que “es inaceptable para este presidente traficar drogas ilegales y mortales a los Estados Unidos”.

“Creo que sería muy imprudente de mi parte anticipar lo que el Presidente quiso decir desde este podio, pero creo que, en esencia, lo que dijo el Presidente, y sé que esta administración cree, es que el régimen en Venezuela es ilegítimo”, expresó.

Calificó como “inaceptable” que la administración venezolana esté inmiscuida en presuntas redes de tráfico de drogas. “Es por eso que el Presidente y la administración tomaron medidas muy enérgicas contra el barco y los 11 narcoterroristas en aguas internacionales”, afirmó Leavitt.

“Como todos vieron, creo que eso envía un mensaje muy fuerte a los narcotraficantes de todo el mundo, el presidente no lo tolerará, y la cantidad de drogas en ese barco representa las vidas de miles de estadounidenses que podrían haber muerto por ese veneno mortal, y no vamos a permitir que ese veneno mortal entre a nuestro país”, sentenció.

Sus declaraciones llegan luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitara este lunes Puerto Rico para supervisar las operaciones del despliegue militar estadounidense en la isla.

En su recorrido, se dirigió a los marines a bordo del USS Iwo Jima, donde fue tajante sobre los objetivos que se esperan. “Los encargo, no es cuestión de si va a pasar, sino de cuándo, estén en misión, los narcoterroristas y traficantes de drogas están advertidos, no permitiremos más el envenenamiento del pueblo estadounidense”.

La administración Trump ha intensificado operaciones navales en el Caribe, con el despliegue de cuatro mil efectivos y buques como el USS Iwo Jima, según el Departamento de Guerra, para interrumpir rutas de droga desde países caribeños.

La declaración también subrayó el uso estratégico del poder militar. “Todo el poder de las fuerzas armadas estadounidenses, usado con precisión y una misión clara, se empleará para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”, dijo Hegseth.