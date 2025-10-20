La Casa Blanca descarta subir aranceles a Colombia pese a las amenazas de Trump

El asesor económico del presidente estadounidense Donald Trump, Kevin Hassett, aseguró este lunes que la administración no tiene previsto, por ahora, anunciar un aumento de los aranceles a Colombia, pese a las recientes declaraciones del mandatario que apuntaban a posibles represalias comerciales contra Bogotá.

Por el momento no hay ningún anuncio programado, afirmó Hassett brevemente ante los medios al ingresar a la Casa Blanca, evitando ofrecer mayores detalles sobre las eventuales medidas económicas.

Las palabras del funcionario llegan un día después de que Trump amenazara con imponer nuevos gravámenes a las exportaciones colombianas, en medio de la escalada diplomática con el gobierno de Gustavo Petro, a quien el presidente republicano calificó de “líder del narcotráfico”.

Actualmente, Colombia enfrenta un arancel base del 10 % sobre varios de sus productos, una cifra similar a la aplicada por Washington a otras economías latinoamericanas dentro de la política comercial proteccionista impulsada por Trump.

La tensión bilateral se intensificó luego de que el mandatario estadounidense anunciara el fin de la ayuda financiera a Colombia, acusando a Petro de no cooperar en la lucha contra el narcotráfico. En respuesta, el jefe de Estado colombiano rechazó las acusaciones, calificando a Trump de “grosero e ignorante con Colombia”.

Horas después, el propio Trump reiteró que analiza imponer nuevos aranceles, en línea con las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, quien reveló que la Casa Blanca evalúa sanciones comerciales contra Bogotá.

No es la primera vez que ambos gobiernos chocan en materia económica. En enero, Trump ya había amenazado con aranceles del 25 % a las exportaciones colombianas tras la negativa inicial de Petro de recibir vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, medida que finalmente fue revertida por Bogotá.