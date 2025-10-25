La Armada de Colombia rescata a dos personas secuestradas por presuntos miembros del ELN

En una operación fluvial desarrollada en el departamento del Chocó, la Armada de Colombia logró rescatar a dos civiles que permanecían secuestrados por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informaron este sábado fuentes militares.

El operativo tuvo lugar en el municipio de Docordó, una zona selvática y de difícil acceso ubicada en el litoral pacífico colombiano, cerca de la frontera con Panamá. Según explicó el coronel Ricardo Visbal Heilbut, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, el rescate se produjo en el marco de controles fluviales sobre el río San Juan, una de las principales arterias de la región.

Durante una inspección de rutina, efectivos del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 detectaron una embarcación con cinco ocupantes que se desplazaba de forma sospechosa. Al intentar detenerlos, tres de los tripulantes se lanzaron al agua y huyeron hacia la población de Docordó, mientras que los dos restantes solicitaron auxilio a los uniformados.

De acuerdo con la información oficial, los civiles afirmaron haber sido retenidos por los tres sujetos minutos antes y obligados a abordar la lancha en contra de su voluntad. Ambos fueron trasladados a un lugar seguro por unidades del Grupo Aeronaval del Pacífico, donde recibieron acompañamiento de personal militar y del inspector de Policía local para formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades continúan las labores de búsqueda para ubicar a los responsables, presuntamente miembros del ELN, que mantienen presencia en zonas selváticas del Chocó y el occidente del país.

Este incidente ocurre pocos días después de que el presidente Gustavo Petro manifestara su intención de retomar los diálogos de paz con el ELN, suspendidos desde enero tras una nueva escalada de violencia en el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela. Las conversaciones, iniciadas en 2022, quedaron en pausa cuando el Gobierno acusó al grupo insurgente de cometer “crímenes de guerra” durante enfrentamientos con facciones disidentes de las Farc, que dejaron un centenar de muertos y miles de desplazados.