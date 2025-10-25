Kamala Harris no descarta volver a optar a la Presidencia de EE. UU.

La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris, reapareció ante los medios y no descarta volver a presentarse para liderar al país. En una entrevista con la BBC que se emitirá de forma íntegra este domingo, Harris ha asegurado que todavía se ve con un futuro en la política: "No he terminado", ha dicho la exvicepresidenta en el avance compartido por la cadena británica.

Lo que sí ha afirmado con mayor rotundidad es que sus sobrinas nietas "en su vida, con seguridad", verán una mujer presidenta en la Casa Blanca, y, preguntada por la entrevistadora, afirma que "posiblemente" será ella.

Sin embargo, tras su derrota ante Donald Trump, su candidatura parece relegada a la cola de la nominación del Partido Demócrata a la Casa Blanca en 2028. "Si hubiera hecho caso a las encuestas, no me habría presentado a mi primer ni a mi segundo cargo, y, desde luego, no estaría sentada aquí", dijo Harris, citada por Rtve.

Harris se encuentra en plena promoción de su libro 107 Days (107 días), sobre el poco tiempo que tuvo de campaña electoral como consecuencia de la retirada tardía del expresidente Joe Biden.

Sobre si su campaña no conectó con los trabajadores estadounidenses, la exvicepresidenta justifica que necesitaba más tiempo para hacerlo y señala un prolongado alejamiento de su partido entre ese grupo.

Además, Harris lamenta no haber tenido suficiente tiempo en 2024 para hacer su propia presentación sobre cuestiones tan básicas como la vivienda o el cuidado de los niños.

En cuanto a la situación actual de Estados Unidos, Kamala Harris defiende que Trump actúa como un "tirano" que está "instrumentalizando" las instituciones y los medios del país. De este modo, ve como premonitorias las palabras previas a los comicios en las que aseguró que se comportaría como "un fascista" y dirigiría un "gobierno autoritario".

"Dijo que utilizaría como arma el Departamento de Justicia, y eso es exactamente lo que ha hecho", dice Harris, que pone de ejemplo la suspensión del monologuista y presentador Jimmy Kimmel por parte de ABC después de que hiciera una broma sobre la reacción republicana a la muerte del influencer de derechas Charlie Kirk.

"Si nos fijamos en lo que ha sucedido, en cómo ha utilizado como arma, por ejemplo, a las agencias federales que persiguen a los satíricos políticos... Es tan susceptible que no soportó las críticas ni siquiera por un chiste, e intentó cerrar un medio de comunicación en el proceso", agregó.