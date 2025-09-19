Juez rechaza la demanda por difamación de Trump contra The New York Times

Un juez federal en Tampa, Florida, desestimó este viernes la demanda por difamación presentada por el expresidente estadounidense Donald Trump contra The New York Times, al considerar que el documento de 85 páginas no cumplía con los requisitos formales para este tipo de procesos.

El magistrado Steven D. Merryday calificó la presentación como “confusa” y señaló, con tono irónico, que una querella no debe convertirse en “un foro público para vituperios e invectivas” ni en “un megáfono para las relaciones públicas”, reporta Univisión Noticias.

Merryday indicó que el equipo legal de Trump tiene un plazo de cuatro semanas para volver a presentar el caso, pero limitado a un máximo de 40 páginas. En su decisión, el juez subrayó que la demanda incluía solo dos cargos de difamación, uno en la página 80 y otro en la 83, a pesar de su extensión.

El expresidente acusa al diario y a varios de sus colaboradores de difundir información falsa que, según sostiene, dañó su reputación. El tribunal no se pronunció sobre el fondo de esas acusaciones, únicamente sobre la forma en que fueron presentadas.