Juez frena a Trump en su intento de despedir a la Gobernadora de la FED

Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, continuará en su puesto mientras el litigio sobre su posible despido se desarrolla. La juez Jia Cobb, del distrito de Columbia, emitió una orden de restricción temporal que prohíbe su destitución, afirmando que la decisión del presidente Donald Trump podría ser ilegal reportaron medios internacionales.

La controversia comenzó el 25 de agosto, cuando Trump anunció su intención de destituir a Cook, la primera mujer negra en ocupar un cargo en la junta de gobernadores del banco central estadounidense en más de un siglo, acusándola de cometer un fraude hipotecario. La decisión de la juez plantea interrogantes sobre la autoridad del presidente para despedir a funcionarios de la Reserva Federal, una institución que se considera independiente.

En su fallo, Cobb resaltó que "el interés público en la independencia de la Reserva Federal pesa a favor de la reincorporación de Cook" y que esta independencia es crucial para la estabilidad del sistema bancario del país. Con esta resolución, se espera que Cook pueda votar en la reunión de la Reserva Federal programada para los próximos 16 y 17 de octubre, donde se prevé un recorte en las tasas de interés, actualmente entre 4,25% y 4,50%.

El Departamento de Justicia, durante las audiencias iniciales, argumentó que el presidente tiene amplios poderes para definir lo que constituye "una causa" para la destitución de un gobernador de la Reserva Federal. Sin embargo, Cook no ha enfrentado cargos criminales ni se ha llevado a cabo un juicio relacionado con las acusaciones de fraude.

Los abogados de Cook han sostenido que el intento de despido carece de fundamento legal y que no hay evidencia de conducta delictiva por su parte. La gobernadora ha manifestado en varias ocasiones que no tiene intención de dimitir y que el intento de Trump de despedirla es un abuso de poder, ya que no existe causa legal para justificar su despido.

Trump ha mostrado insistencia en influir sobre la Reserva Federal, cuestionando repetidamente las decisiones de su presidente, Jerome Powell, respecto a las tasas de interés. Los intentos de Trump de despedir a Powell han sido contenidos, gracias a los consejos de asesores y figuras resaltantes del ámbito financiero.

Defensores de Cook argumentan que su destitución está motivada políticamente, lo que podría permitir a Trump obtener el control de la Reserva Federal. La Reserva Federal no ha comentado sobre la decisión judicial. La abogada de Cook, Abbe Lowell, declaró que la sentencia reafirma la importancia de proteger la independencia de la Reserva Federal de la interferencia política.

Cook, enfrentando un debate complicado en su paso por el Senado, fue confirmada con el voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris. Ningún senador republicano apoyó su nominación.