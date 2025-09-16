Juez desestima cargos de terrorismo contra Luigi Mangione pero mantiene el de asesinato

Un juez de Nueva York desestimó este martes los cargos de terrorismo contra Luigi Mangione en el caso por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, aunque decidió mantener las acusaciones estatales de asesinato en segundo grado.

La defensa del joven de 27 años, graduado de una universidad de la Ivy League, había sostenido que el proceso estatal y el federal —este último con posibilidad de pena de muerte— constituían un doble enjuiciamiento. Sin embargo, el juez Gregory Carro consideró prematuro pronunciarse sobre ese punto y rechazó la solicitud, informa Telemundo Nueva York.

Era la primera vez que Mangione comparecía en el tribunal estatal desde febrero. Su figura ha despertado un seguimiento peculiar: decenas de simpatizantes asistieron a la audiencia, muchos vestidos de verde en alusión al personaje de videojuego Luigi, gesto que repitieron en abril durante su lectura de cargos en el ámbito federal.

En su fallo, Carro señaló que, aunque el crimen no fue “un acto callejero ordinario”, la ley de Nueva York no encaja el caso como terrorismo solo por motivación ideológica. “El acusado expresó un animus hacia la industria de la salud, pero no se probó que su objetivo fuera intimidar o coaccionar a la población civil”, escribió el magistrado.

La próxima audiencia estatal quedó fijada para el 1 de diciembre, pocos días antes de que Mangione deba presentarse de nuevo ante la corte federal. El acusado se ha declarado inocente de múltiples cargos, incluido asesinato como acto de terrorismo, por el homicidio ocurrido el 4 de diciembre de 2024.

De acuerdo con las investigaciones, un video de vigilancia muestra a un hombre enmascarado disparando a Thompson por la espalda cuando llegaba a una conferencia en el New York Hilton Midtown. En la munición se hallaron palabras como “retrasar”, “negar” y “deponer”, una aparente referencia a prácticas de aseguradoras para evitar pagos de reclamaciones.

Mangione fue arrestado cinco días después, tras ser visto desayunando en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros de Nueva York. Desde entonces permanece en una cárcel federal de Brooklyn.

La fiscalía de Manhattan sostiene que no existe doble enjuiciamiento porque ninguno de los procesos ha llegado a juicio y las acusaciones se basan en teorías legales distintas. En documentos judiciales citó el diario personal del acusado, donde este manifiesta su deseo de matar a un directivo de seguros, elogia al terrorista Ted Kaczynski y califica a la industria de “cartel mortal impulsado por la codicia”.

Los fiscales aseguran que esos escritos, que describen como un manifiesto, refuerzan la intención de Mangione de provocar un “cambio revolucionario” en el sector salud. También aluden a una nota dirigida “a los federales”, en la que el propio acusado habría reconocido: “tenía que hacerse”.