Joven acusado de disparar a Miguel Uribe habría recibido 20 millones de pesos

A medida que las autoridades continúan investigando el atentado contra Miguel Uribe, surgen más detalles sobre el menor de 15 años involucrado. Según informaciones recientes publicadas por medios como El Tiempo y Noticias Caracol, el joven habría recibido una promesa de 20 millones de pesos por llevar a cabo el ataque. Aunque se ha hablado de una posible consignación en su cuenta de Nequi, las autoridades no han confirmado esta transacción.

El menor, cuyo nombre no ha sido revelado, permanece en silencio, al igual que sus tutores, aunque se ha informado que su abuela y tía han ingresado al programa de protección de testigos. Mientras tanto, la figura de su padre, un exmilitar que supuestamente estaría trabajando como mercenario en el conflicto entre Ucrania y Rusia, permanece en el misterio.

Sin embargo, no está claro cuales son las motivaciones del joven para participar en este atentado. Aunque se menciona la cifra como posible incentivo, no se sabe con certeza qué plan se había ideado, ya que aparentemente no había una estrategia de escape definida.

Tras estar tres días hospitalizado debido a un disparo en su pierna izquierda, el menor fue trasladado al Bunker de la Fiscalía bajo estricta custodia. A pesar de no haber recibido amenazas directas, las autoridades están tomando todas las precauciones para garantizar su seguridad.

Aunque aún no se ha tomado su declaración formal, el joven ha mencionado que está dispuesto a colaborar y revelar detalles sobre los posibles responsables detrás del ataque. La expectativa es que, a medida que se recupere, sus declaraciones arrojarán más luz sobre el caso y sus posibles conexiones con otros actores involucrados.

Las investigaciones siguen en marcha en busca de detalles nuevos en este caso que sigue generando muchas preguntas en la población colombiana.