José Jerí asume como presidente de Perú tras destitución de Boluarte

José Jerí asumió el poder como nuevo presidente de Perú, tras la destitución de Dina Boluarte, quien fue removida en un juicio político debido a la crisis de inseguridad que atraviesa el país. La ceremonia tuvo lugar a la 1:00 PM (hora local) en Lima.

El Congreso destituyó a Boluarte por "permanente incapacidad moral" y Jerí, quien se desempeñaba como líder del Congreso, asumió conforme a la línea de sucesión establecida en la Constitución. Tiene 38 años y juró en el cargo hasta julio de 2026.

En su juramento, Jerí prometió "ejercer fielmente el cargo de presidente de la República" y respetar la Constitución y las leyes. Firmó el acta y recibió la banda presidencial de manos del congresista Fernando Rospigliosi. Durante su discurso inaugural, reconoció la crisis política en el país y enfatizó la necesidad de "reconciliación".

“Hay que ser dignos y también saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer. A todos, las disculpas del caso y una promesa: empezar a construir un país que permita la reconciliación entre todos los peruanos”, declaró Jerí.

En cuanto a la seguridad ciudadana, afirmó que las bandas criminales son el principal desafío y subrayó la importancia de la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado. “Ellos son hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declarar la guerra a la delincuencia”, añadió.

Jerí nació el 13 de noviembre de 1986 en Jesús María, Lima. Se graduó en Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal y obtuvo su título de abogado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es católico, tiene pareja pero no está casado y no tiene hijos.

Desde 2013, ha sido afiliado al partido derechista "Somos Perú". Aunque se postuló sin éxito en elecciones municipales, en 2021 asumió como congresista suplente tras la inhabilitación de Martín Vizcarra, habiendo obtenido solo 11,600 votos de preferencia. Durante su mandato legislativo, impulsó diversas leyes sobre seguridad, empleo y educación.

A inicios de 2025, Jerí enfrentó una denuncia por violación sexual, que fue archivada en agosto debido a la falta de evidencia. El nuevo presidente indicó que la decisión fiscal ratifica su inocencia.

La destitución de Boluarte suma un nuevo episodio a la inestabilidad política peruana, caracterizada por la sucesión de siete presidentes desde 2018. Boluarte había asumido la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo.

La crisis se intensificó tras un ataque armado que dejó cinco heridos, un claro reflejo del aumento de criminalidad. La situación política se complica con las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026, donde se elegirán un nuevo presidente y un Congreso renovado.