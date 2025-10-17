John Bolton se declara no culpable por cargos de mal manejo de información clasificada

El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, se presentó este viernes ante un tribunal federal para enfrentar 18 cargos relacionados con el uso indebido de documentos e información clasificada. En su primera audiencia tras ser formalmente imputado por el Departamento de Justicia, Bolton se declaró no culpable.

El exfuncionario, que formó parte del gobierno de Donald Trump entre 2018 y 2019, enfrenta ocho cargos por transmisión de información de defensa nacional y diez por retención de dicha información, con penas potenciales de hasta diez años de prisión por cada uno si es hallado culpable.

Durante la audiencia, Bolton confirmó que comprendía las acusaciones en su contra. Aunque quedó en libertad, el tribunal le impuso restricciones de viaje, incluyendo la obligación de solicitar permiso judicial para salir del país.

La próxima comparecencia fue programada para el 21 de noviembre, mientras que las mociones previas deberán ser presentadas una semana antes. Se espera que el caso avance lentamente, dada la complejidad y sensibilidad de los documentos involucrados.

La acusación señala que Bolton redactó detallados apuntes personales mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional, entre 2017 y 2019. Esos textos, que funcionaban como una especie de diario, incluían material clasificado, conversaciones confidenciales y datos de alto nivel, los cuales supuestamente compartió con dos familiares que colaboraron en la redacción de su libro de memorias, publicado en 2020.

El Departamento de Justicia también investiga el posible uso de un correo personal para enviar esta información, el cual habría sido comprometido en un ciberataque atribuido a actores vinculados a Irán.

Bolton ha rechazado rotundamente las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución política. “El Departamento de Justicia ha sido instrumentalizado para atacar a quienes Trump considera sus enemigos”, afirmó en un comunicado. Su equipo legal también niega que haya retenido o divulgado material clasificado.

El proceso judicial apenas comienza y podría convertirse en un caso de alto perfil con implicaciones políticas y legales importantes.