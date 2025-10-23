Jefe del Pentágono confirma neutralización de otra narcolancha en el Pacífico: “Los encontraremos y eliminaremos”

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, informó la noche de este miércoles que el Gobierno de Donald Trump realizó un segundo ataque contra una presunta narcolancha en costas cercanas a Colombia.

En su cuenta de X, calificó como “ataque cinético letal” el ejecutado “contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD)”. “Una vez más, los terroristas, ahora fallecidos, se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, apuntó el funcionario.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, detalló Hegseth.

El Secretario también expuso que en la lancha viajaban tres hombres, quienes resultaron muertos en el operativo. “Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, agregó.

Hegseth advirtió que “estos ataques continuarán, día tras día”. “No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades. Estos narcotraficantes son la "Al Qaeda" de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga”, concluyó.

Vale recordar que, en horas de la tarde de este mismo miércoles, Estados Unidos ya había reportado otra intercepción de una lancha que presuntamente trasladaba sustancias ilícitas en el Pacífico colombiano, donde resultaron fallecidos los dos tripulantes.