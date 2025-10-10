Jefe del Pentágono anuncia nueva fuerza de tarea conjunta para “detener en seco” a narcotraficantes

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este viernes que las fuerzas de defensa norteamericanas ampliaron su operativo contra el narcotráfico en el Caribe con la creación de una “nueva Fuerza de Tarea Conjunta antinarcóticos”.

En una publicación de X, el funcionario detalló que esta nueva fuerza estará bajo la responsabilidad del Comando Sur para “aplastar a los cárteles de droga”.

“Por orden del Presidente, el Departamento de Guerra está estableciendo una nueva Fuerza de Tarea Conjunta antinarcóticos en el área de responsabilidad del Comando Sur para aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener la seguridad de Estados Unidos”, escribió.

Y agregó el Jefe del Pentágono: “El mensaje es claro: si trafican drogas hacia nuestras costas, los detendremos en seco”.

Por su parte, este jueves, el Comando Sur publicó imágenes de sus militares haciendo expediciones en el mar Caribe en lanchas y pequeños barcos, esto, con la frase “no pueden vernos, pero nosotros sí los vemos”.

“Los Marines de EE. UU. realizan operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe para apoyar la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente”, expuso el organismo en redes sociales.