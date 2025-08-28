Jefe del Gobierno de los hutíes muere en ataque de Israel en la capital de Yemen

El primer ministro del gobierno formado en los territorios controlados por el movimiento Ansar Alá (hutíes), Ahmed Ghaleb al-Rahawi, murió el jueves por un ataque aéreo israelí contra la capital yemení, Saná, informó a Sputnik una fuente yemení cercana a la familia de Al-Rahawi.

Cazas israelíes bombardearon una vivienda en la zona de Haddah, al sur de Saná, resultando en la muerte de cuatro personas, incluido el primer ministro del gobierno de 'cambio y construcción', Ahmed Ghaleb al-Rahawi, y varios de sus colaboradores. Otras personas resultaron heridas", dijo el interlocutor de la agencia.

Añadió que Ansar Alá dará a conocer en las próximas horas la muerte de Al-Rahawi, quien fue nombrado primer ministro del nuevo gobierno el 10 de agosto del año pasado, siendo miembro del Consejo Político Supremo de los hutíes.

El jueves, Israel lanzó doce ataques aéreos contra cuarteles y posiciones de Ansar Alá en Saná, 24 horas después de que el movimiento anunciara un ataque al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv utilizando un misil balístico hipersónico Palestina-2.

El 24 de agosto, el ataque israelí contra Saná dejó al menos seis muertos y 86 heridos.

En noviembre de 2023, el movimiento hutí Ansar Alá, parte del "eje de resistencia" de Irán contra Estados Unidos e Israel, inició una campaña de ataques al territorio israelí con misiles de largo alcance, y a buques mercantes presuntamente relacionados con Israel para impedir que transiten por los mares Arábigo y Rojo mientras continúe el conflicto en la Franja de Gaza.

Durante los últimos meses, los hutíes realizaron varios ataques con misiles balísticos contra el aeropuerto Ben Gurión, el más importante de Israel; la mayoría de estos proyectiles fueron interceptados por la defensa aérea israelí.

Israel ha atacado objetivos hutíes en respuesta.