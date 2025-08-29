Israel suspende las ayudas humanitarias y declara la ciudad de Gaza como “zona de combate”

El ejército de Israel anunció este viernes la suspensión de las pausas humanitarias que permitían la entrada de alimentos y ayuda a la ciudad de Gaza, afectada por la escasez y la hambruna, alegando que la zona se considera “zona de combate peligrosa”.

Hasta ahora, Israel había establecido pausas tácticas en Gaza, Deir al-Balah y Muwasi, entre las 10:00 y las 20:00, para permitir la distribución de ayuda. Sin embargo, agencias humanitarias han advertido que la cantidad de suministros autorizada es insuficiente para cubrir las necesidades de la población, donde se refugian cientos de miles de desplazados.

La suspensión se produce mientras Israel se prepara para ampliar su ofensiva en la ciudad, luego de ataques recientes en barrios estratégicos y la movilización de decenas de miles de reservistas. El ejército no informó si los residentes o las organizaciones de ayuda fueron notificados con antelación sobre la reanudación de los combates diurnos.

Aunque el ejército no ordenó una evacuación inmediata, el portavoz Avichay Adraee aseguró que la salida de la población sería “inevitable”. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que la ciudad sería destruida si Hamás no accede a cesar las hostilidades según los términos israelíes.

Gaza sigue siendo considerada por Israel como un bastión de Hamás, con una red de túneles aún activa tras incursiones anteriores. La ciudad alberga infraestructuras clave, incluidos hospitales y centros de salud. Dos ataques recientes contra el Hospital Nasser provocaron la muerte de al menos 22 personas, incluidos cinco periodistas y personal de emergencias.

La ONU advirtió que la franja sitiada podría perder hasta la mitad de su capacidad hospitalaria si Israel lleva a cabo la invasión planificada, lo que generaría una crisis humanitaria aún mayor.