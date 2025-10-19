Israel restablece el ingreso de ayuda a Gaza tras confirmar la reanudación del alto el fuego

El Gobierno de Israel confirmó este domingo la reanudación del ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, luego de declarar vigente nuevamente el alto el fuego con Hamas. La decisión llega tras una jornada marcada por intensos enfrentamientos, los más graves desde que comenzó la tregua auspiciada por Estados Unidos.

Según fuentes oficiales, el envío de camiones con alimentos, medicinas y combustible fue autorizado tras verificarse un cese de las hostilidades. Sin embargo, el paso de Rafah permanecerá cerrado hasta que Hamas devuelva los cuerpos de 16 rehenes israelíes, condición que Tel Aviv considera indispensable para normalizar el flujo de asistencia.

El Ejército israelí informó que dos de sus soldados murieron en los choques del sábado, provocados, según sus reportes, por un ataque con misil antitanque perpetrado por combatientes de Hamas. En respuesta, Israel bombardeó posiciones del grupo en el sur de Gaza, incluyendo túneles y arsenales, acciones que dejaron al menos 26 muertos, entre ellos una mujer y un niño, de acuerdo con fuentes locales.

Horas más tarde, el portavoz militar israelí aseguró que “la tregua se mantiene”, aunque advirtió que “cualquier nueva violación recibirá una respuesta inmediata”. El primer ministro Benjamin Netanyahu respaldó la postura, señalando que “Israel no permitirá que Hamas utilice el alto el fuego para fortalecerse”.

Fuentes diplomáticas señalaron que la mediación de Washington fue clave para restablecer el acuerdo. Delegados estadounidenses, entre ellos Steve Witkoff y Jared Kushner, llegarán a Israel para monitorear la distribución de la ayuda y evaluar la estabilidad del cese de hostilidades.

Organizaciones internacionales alertaron que la situación humanitaria en Gaza continúa siendo crítica y que cualquier ruptura de la tregua podría agravar el acceso a recursos básicos para la población civil.