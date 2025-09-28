Israel respalda sanciones reactivadas de la ONU contra Irán tras fracaso diplomático nuclear

Israel calificó como “un avance importante” la reimposición de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Irán, tras el colapso de las negociaciones nucleares y recientes ataques contra instalaciones iraníes. El Ministerio de Exteriores israelí afirmó que la medida busca frenar las violaciones del régimen persa en su programa atómico.

Las sanciones entraron en vigor a medianoche mediante el mecanismo de “snapback” previsto en el acuerdo nuclear de 2015. Entre ellas figuran la prohibición de enriquecimiento de uranio, un embargo de armas, restricciones financieras, congelamiento de activos y la inspección de aviones y buques iraníes.

Irán rechazó la decisión, a la que calificó de “infundada e ilegal”, y advirtió que responderá de forma “firme y apropiada” a cualquier intento de socavar sus intereses. El Parlamento iraní sesionó a puerta cerrada para analizar eventuales medidas en represalia.

Pese a la tensión, líderes occidentales señalaron que la vía diplomática no está cerrada. La diplomática europea Kaja Kallas sostuvo que una solución sostenible solo puede alcanzarse mediante negociaciones, mientras que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a Teherán a aceptar conversaciones directas.

El efecto económico fue inmediato: el rial iraní cayó a un mínimo histórico en el mercado negro, superando los 1,12 millones por dólar. Rusia, en cambio, anunció que no acatará las sanciones y acusó a Occidente de bloquear soluciones en el Consejo de Seguridad.