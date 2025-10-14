Israel reducirá la entrada de ayuda a Gaza por incumplimiento de Hamás

Israel ha informado a las Naciones Unidas que sólo permitirá la entrada de 300 camiones de ayuda –la mitad del número acordado– a la Franja de Gaza a partir de mañana miércoles, por el incumplimiento del acuerdo por parte del movimiento palestino Hamás de devolver a todos los rehenes muertos.

La portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Gaza, Olga Cherevko, confirmó este martes que Naciones Unidas recibió una nota de Cogat, el brazo militar que supervisa el flujo de ayuda al enclave, que "Hamás violó el acuerdo sobre la entrega de los cuerpos de los rehenes de modo que se restringirá la entrada de suministros a Gaza".

Cogat había declarado el viernes que esperaba la entrada diaria de unos 600 camiones de ayuda al enclave palestino durante el alto el fuego.

El comunicado añadió que no se permitirá la entrada de combustible ni gas al enclave, salvo para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria.

Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron el 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y el movimiento palestino Hamás firmaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, el 29 de septiembre, que incluía el retorno de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel de Gaza.

El lunes pasado, fueron liberados y repatriados a Israel los últimos 20 rehenes que quedaban con vida en manos de Hamás. Por su parte, Israel excarceló a 250 presos palestinos que cumplían cadena perpetua y a más de 1.700 habitantes de la Franja de Gaza detenidos después del ataque del 7 de octubre de 2023.

También el lunes, los cuatro líderes que mediaron en la resolución del conflicto de Gaza –los presidentes Donald Trump (EE. UU.), Abdelfatah al Sisi (Egipto) y Recep Tayyip Erdogan (Turquía), y el primer ministro de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al Thani, reunidos para una Cumbre de la Paz en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij– estamparon sus firmas en el acuerdo que pone en marcha la iniciativa estadounidense.

Además de la liberación de rehenes y la retirada de tropas israelíes de Gaza, el plan de paz presentado por el presidente de EE. UU. prevé que Hamás y otras facciones renuncien a participar en el gobierno del enclave. Según el mismo, el control de la Franja deberá ser entregado a un gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.