Israel recibe los cuerpos de tres rehenes fallecidos en cautiverio en Gaza

Israel recibió tres ataúdes con los restos de rehenes que fallecieron durante su cautiverio en la Franja de Gaza, informó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Mediante la mediación de la Cruz Roja, Israel recibió tres ataúdes con los cuerpos de rehenes fallecidos, que fueron transferidos a las fuerzas del Ejército de Defensa de Israel (…) en el territorio de la Franja de Gaza. Desde allí serán trasladados hacia Israel (…) Posteriormente, los cuerpos serán llevados al Instituto Nacional de Medicina Forense del ministerio de Salud", indica el comunicado.

Añade que, una vez completado el proceso de identificación, se notificará oficialmente a las familias.

Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron el pasado 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y Hamás aceptaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, el 29 de septiembre, que incluía el retorno de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y el repliegue de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Hamás liberó a los 20 rehenes vivos pero no a todos los muertos. Los cadáveres los está repatriando poco a poco y con obstáculos, lo cual es fuente de fricción con Israel.

Israel liberó a casi 2.000 palestinos a cambio de una veintena de israelíes retenidos por Hamás desde octubre de 2023.

Según el plan de paz, el control de la Franja deberá ser entregado a un gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.