Israel recibe el cuerpo de un rehén entregado por Hamás a la Cruz Roja

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes que Israel ha recibido el cuerpo de un rehén entregado por Hamás a la Cruz Roja Internacional, en el marco del acuerdo de alto el fuego vigente.

Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la Franja de Gaza. Desde allí será trasladado al país, donde será recibido con honores militares por un rabino del ejército”, informó la oficina del primer ministro en un comunicado oficial.

El cuerpo, cuya identidad aún no ha sido confirmada, será enviado al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Yafa (sur de Tel Aviv), para su proceso de identificación.

Las autoridades israelíes señalaron que todas las familias de los rehenes desaparecidos han sido notificadas y reiteraron su compromiso de continuar los esfuerzos hasta recuperar a todos los cautivos. Netanyahu pidió además a la población y a los medios respetar la privacidad de las familias y abstenerse de difundir información no verificada.

Horas antes, las Brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, habían anunciado la entrega del cadáver de un rehén.

Con esta entrega, aún permanecen en Gaza los cuerpos de al menos 16 rehenes, según datos del propio grupo palestino, que aseguró enfrentar graves dificultades para localizar los restos debido a la extensa destrucción causada por los bombardeos israelíes y a la falta de maquinaria pesada para remover los escombros.