Israel reanuda los ataques sobre Gaza pese al anuncio de alto el fuego

Pocas horas después de confirmar la reanudación del alto el fuego con Hamás, el Ejército israelí volvió a bombardear la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que realizaron un “ataque selectivo” en Beit Lahia, en el norte del enclave, contra una supuesta “infraestructura terrorista” que almacenaba armas y drones destinados a un “ataque inminente” contra sus tropas.

El nuevo episodio de violencia se produce tras una noche de intensos bombardeos en distintos puntos de Gaza que, según el Ministerio de Salud del territorio, dejaron al menos un centenar de víctimas mortales, entre ellas 46 menores. Las FDI justificaron las ofensivas como respuesta a “violaciones” del acuerdo por parte de Hamás.

La escalada se agravó luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenara “ataques inmediatos” tras la muerte del reservista Yoan Efraim, miembro de una unidad de ingenieros que fue emboscada en el sur de Gaza, cerca de Rafah. Según fuentes militares, el ataque fue ejecutado por milicianos palestinos.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el derecho de Israel a responder, asegurando que “cuando matan a un soldado, hay que actuar”. Pese al incremento de la violencia, insistió en que el alto el fuego “sigue en pie” y advirtió a Hamás de que “si continúa con sus ataques, será eliminado”.

La situación en la Franja de Gaza vuelve así a un punto crítico, con un frágil cese al fuego amenazado por los ataques y las acusaciones mutuas entre Israel y Hamás, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación una nueva ruptura de la tregua.