Israel organiza operativo humanitario para recibir a 20 rehenes desde Gaza

El Gobierno de Israel anunció este domingo que la liberación de los 20 rehenes vivos en manos de Hamás está prevista para la mañana del lunes, aunque no descartó adelantar la operación si el grupo palestino lo permite.

"La liberación de nuestros rehenes comenzará temprano el lunes por la mañana. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean entregados todos juntos a la Cruz Roja", informó la portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian, durante una rueda de prensa virtual.

El Comité Internacional de la Cruz Roja será el encargado de recibir a los cautivos y entregarlos posteriormente al Ejército israelí en zonas de Gaza bajo control militar. Una vez en territorio israelí, los liberados serán trasladados a la base militar de Reim, donde se les realizará un primer chequeo médico y se reencontrarán con sus familias antes de ser llevados a centros hospitalarios.

Según Bedrosian, diez de los rehenes serán trasladados al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov, todos ubicados en las afueras de Tel Aviv.

Respecto a los 28 cautivos fallecidos, la funcionaria explicó que sus cuerpos serán entregados a las fuerzas israelíes por la Cruz Roja en Gaza, donde se realizará una breve ceremonia y rezo judío. Los ataúdes, cubiertos con la bandera israelí, serán trasladados al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, para su identificación antes de la entrega a las familias.

La portavoz reiteró que Israel tiene todo preparado desde el sábado para ejecutar la liberación y que las autoridades están listas para adelantar el proceso “en caso de que Hamás decida liberar a los rehenes antes de lo previsto”.