Israel inicia retirada de Gaza mientras prohíbe desplazamientos

Las tropas militares de Israel han comenzado un proceso de repliegue de la Franja de Gaza hacia la denominada línea amarilla, conforme al acuerdo de alto el fuego en vigor, lo que ha permitido a algunos habitantes de la capital regresar a sus barrios, según ha confirmado la agencia EFE.

A pesar de la retirada gradual, el desplazamiento del sur al norte de Gaza sigue prohibido. El Ejército israelí mantiene su vigilancia a través de ataques disuasorios con artillería y el uso de drones. Además, las fuerzas israelíes permanecen en áreas estratégicas como el Corredor de Netzarim, que divide Gaza desde el kibutz Beeri hasta el Mediterráneo, así como en las zonas de Filadelfia y Morag en el sur.

En este contexto, el plan propuesto por el presidente Donald Trump, que incluye 20 puntos sobre la retirada de tropas y la reconstrucción de la región, también aborda la situación de los 48 secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, los cuales dejaron aproximadamente 1.200 muertos y unos 250 raptados que todavía permanecen en Gaza.

A cambio de la liberación de estos secuestrados, las autoridades israelíes se comprometen a liberar a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a más de 1.700 palestinos detenidos, incluidos menores.

La ofensiva israelí en la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre, ha resultado en la muerte de cerca de 67.200 palestinos, según datos de las autoridades gazatíes controladas por Hamás. De esta cifra, 460 personas han muerto a causa de la hambruna y la desnutrición, en medio de crecientes críticas internacionales por la actuación del Ejército israelí y el bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria, que ha llevado a que el norte de Gaza sea declarado como zona de hambruna.