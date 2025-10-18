Israel entrega otros 15 rehenes muertos a Hamas

El Gobierno israelí entregó este sábado a la Cruz Roja otros 15 cadáveres de palestinos para su devolución a la Franja de Gaza, en un intercambio que incluyó la entrega del cuerpo de un rehén la noche del viernes, según informó el ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.

Con esta entrega, el total de cuerpos repatriados asciende a 135.

Las autoridades médicas de Gaza denunciaron que algunos de los cuerpos presentan señales de maltrato, como vendajes en los ojos y manos esposadas.

“El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción de 15 cuerpos de mártires liberados hoy por la ocupación israelí y la Cruz Roja, elevando el número total de cadáveres recibidos a 135”, recoge el comunicado de Sanidad.

Reiteraron que “como en las entregas de cuerpos anteriores, el ministerio alertó que algunos cuerpos muestran señales de “abusos, palizas, estaban esposados y con los ojos vendados”.

Hasta ahora, el Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza), al que llegan los cuerpos, solo ha conseguido identificar siete de los cuerpos que han llegado a su poder dado el deterioro grave que presentan.

Uno de los médicos del centro envió a EFE unas fotografías de uno de los cuerpos recibidos, en la que se veía un rostro deformado y la cabeza aún mantenía atada la venda con la que presuntamente se le había tapado los ojos. Las manos seguían esposadas a la espalda y en sus brazos se aprecian numerosas marcas y heridas.

El deterioro de los cadáveres es tal que el Hospital Nasser ha tenido que organizar vistas con las familias de los desaparecidos en las que se muestran las imágenes de los cadáveres, con tal de que alguno de ellos pueda reconocerlos y contribuir a su identificación.