Israel devuelve 45 cuerpos palestinos a Gaza en cumplimiento del acuerdo con Hamás

Es la primera entrega de este tipo desde la firma del pacto entre ambas partes. Hamás, por su parte, comenzó la devolución de los restos de rehenes israelíes muertos en cautiverio. El intercambio se da tras la liberación de casi dos mil prisioneros palestinos por parte de Israel
Israel entregó este martes 45 cuerpos de palestinos fallecidos que estaban en manos de las fuerzas israelíes, como parte del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamás. Fuentes del hospital Nasser, en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza, confirmaron a EFE que los restos llegaron a través de la Cruz Roja.

Se trata de la primera devolución de cuerpos desde la implementación del pacto, que también prevé que Hamás entregue los restos de los 28 rehenes israelíes muertos durante su cautiverio.

Medios palestinos difundieron imágenes de la llegada de los vehículos de la Cruz Roja al hospital Nasser, donde equipos médicos locales se encontraban listos para recibir los cuerpos y proceder conforme a los protocolos establecidos.

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que el proceso se realizará “de acuerdo con los procedimientos médicos adoptados para estos casos”.

Con la entrada en vigor del alto el fuego, Hamás liberó este lunes a los 20 rehenes israelíes que permanecían con vida y comenzó la entrega de los fallecidos, de los cuales ya fueron devueltos cuatro cuerpos.

Por su parte, el Servicio de Prisiones de Israel confirmó la liberación de los 1.968 prisioneros palestinos contemplados en el acuerdo de intercambio.

