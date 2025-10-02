Israel da por terminada "la provocación de la Flotilla" y anuncia deportación de los activistas

El casi medio centenar de barcos que conforman la Global Sumud Flotilla (GSF) que partió de Barcelona a finales de agosto con ayuda humanitaria para Gaza terminó su travesía frente a la costa del enclave palestino este miércoles por la noche y este jueves por la mañana a medida que las tropas israelíes los interceptaron progresivamente.

La retención de los voluntarios ha generado rechazo internacional con reacciones no solo por parte de diferentes Gobiernos sino también desde la sociedad civil, que ha convocado protestas por todo el mundo.

Permanecen las dudas sobre dos embarcaciones, pese a que Israel asegura haber interceptado todas. El “Marinette”, según el tracker de la Flotilla, permanece a unos 60 km del grueso de la expedición y el ejército israelí ha advertido que "si entra en zona de combate activo será igualmente abordado".

El “Mikeno”, por su parte, fue abordado según aseguran sus tripulantes, pero en el mapa de seguimiento aparece varado a unos 10 km de la costa palestina. "No han mostrado piedad, incluso después de rendirnos", aseguró en un mensaje Ardell Aryana, voluntaria, actriz y modelo malaya, que iba a bordo de ese barco. Además, otros dos barcos que daban asistencia jurídica se han ido alejando hacia Chipre.

"La provocación de Hamás-Sumud ha terminado. Ninguno de los yates ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activo o violar el bloqueo naval legal. Todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos. Se dirigen sanos y salvos a Israel, desde donde serán deportados a Europa", ha comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

La Armada israelí comenzó su interceptación de la flotilla abordando este miércoles por la noche en aguas internacionales los dos barcos principales, el “Alma” y el “Sirius”, en los que viajaban unas 200 personas, de las cuales unas 30 eran españolas.

Entre ellas se encontraban Ada Colau y la joven activista Greta Thunberg, así como 22 ciudadanos italianos, 21 turcos, 12 malasios, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia, además de ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre otras nacionalidades, según un recuento de la organización. "Instamos a los gobiernos y a las instituciones internacionales a exigir su seguridad y liberación inmediatas", exigió la flotilla en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores israelí informó anoche de la detención "de forma segura" de varias embarcaciones. "Sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí", informó la diplomacia israelí, al tiempo que agregó que "Greta (Thunberg) y sus amigos están sanos y salvos".

Por su parte, los organizadores de la Global Sumud Flotilla han denunciado "la falta de información" sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria y ha calificado como "nuevos actos de agresión contra civiles desarmados" la operación de Israel.

La GSF ha asegurado que los voluntarios fueron "atacados con cañones de agua" y "rociados con agua contaminada", además de sufrir interferencias sistemáticas en sus comunicaciones desde la noche del miércoles. La flotilla, que ha utilizado términos como "secuestro" o "detención ilegal" para referirse a los arrestos, ha explicado en un comunicado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) formaron una cadena en aguas donde "no tienen jurisdicción", lo que dejaría aún más en evidencia el "bloqueo ilegal" impuesto sobre la Franja de Gaza.

