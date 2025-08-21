Israel convoca a 60 mil reservistas para controlar Ciudad de Gaza

Las fuerzas israelíes han intensificado su ofensiva contra Gaza, en un intento por tomar el control de la ciudad mientras continúan los esfuerzos por desplazar a casi un millón de personas. Esta escalada ha tenido lugar en medio de algunos de los ataques más violentos contra el enclave costero, según reportes de Al Jazeera.

Desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, el número de víctimas palestinas ha superado los 62.100, con al menos 81 muertos en nuevos ataques desde el miércoles, incluyendo a 30 solicitantes de ayuda. La situación se agrava por la hambruna inducida, que ha provocado la muerte de al menos 269 personas, entre ellas 112 niños. La violencia también se cobró la vida de Mohammed Shaalan, exjugador de baloncesto palestino, en un tiroteo en un punto de distribución de ayuda gestionado por Israel y Estados Unidos.

Mientras tanto, la ofensiva israelí ha continuado con ataques en zonas residenciales, incluyendo uno contra una tienda de campaña que albergaba desplazados en el sur de Gaza, que dejó tres muertos. En respuesta, Israel ha convocado a 60.000 reservistas y extendido el servicio de otros 20.000 para reforzar la escalada. La decisión llega dos días después de que Hamás aceptara una propuesta de tregua mediada por Egipto, Catar y Estados Unidos, la cual aún no ha sido respondida por el gobierno hebreo.

Netanyahu, por su parte, ha dado órdenes de acelerar la ofensiva con el objetivo de capturar los últimos bastiones de Hamas, pese a las condenas internacionales. El gobierno israelí también ha aprobado la construcción de 3,400 nuevos asentamientos en Cisjordania, lo que ha sido ampliamente criticado por naciones europeas y el gobierno jordano, quienes alertan sobre el riesgo de un ciclo de guerra permanente en la región.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha advertido que la ampliación de la ofensiva israelí podría llevar a un desastre para ambos pueblos y sumergir a toda la región en una guerra interminable. Además, Macron rechazó las acusaciones de Netanyahu sobre el aumento del antisemitismo en Francia, en medio del reconocimiento de Palestina como Estado por parte del gobierno francés.

Mientras tanto, los familiares de los rehenes israelíes, retenidos por Hamas, han organizado marchas exigiendo su liberación y el fin de la guerra, subrayando el creciente descontento con la prolongación del conflicto.