Israel avanza en ocupación de Gaza y la Cruz Roja denuncia posible “movimiento masivo de población”

Israel se prepara para tomar por completo Gaza tras casi dos años de guerra, a pesar de las advertencias de que la campaña tendrá consecuencias desastrosas e insoportables para los palestinos en la región sitiada.

De acuerdo con CNN, el ejército israelí ha ejecutado intensos bombardeos y ataques terrestres en los últimos días, lo que saturó los servicios vitales y dejó a cientos de miles de personas hacinadas en una zona cada vez más reducida.

El viernes, el ejército declaró a la ciudad “zona de combate peligrosa” antes del asalto planeado, que, según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tendrá como objetivo al que él llama uno de los “bastiones” restantes de Hamas.

Esta semana, drones israelíes sobrevolaron varias zonas de la ciudad y sus alrededores para lanzar panfletos, según residentes de la Ciudad de Gaza, en los que instaban a la gente a evacuar al sur de Wadi Gaza, que divide el enclave.

“Como se les advirtió previamente a todos en Ciudad de Gaza y la zona de Jabalya, el ejército israelí expandirá sus operaciones hacia el oeste. Por su seguridad, evacuen inmediatamente al sur de Wadi Gaza”, decían los folletos.

Sin embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por las siglas en inglés) ha denunciado la medida.

“Es imposible que una evacuación masiva de Ciudad de Gaza pueda llevarse a cabo de forma segura y digna en las condiciones actuales”, declaró la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, en un comunicado, en el que advirtió que los palestinos hambrientos, discapacitados y heridos no pueden desplazarse.

“Tal evacuación desencadenaría un movimiento masivo de población que ninguna zona de Gaza podría absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, refugio y atención médica”, añadió Spoljaric.

Más de un millón de personas están desplazadas solo en el centro y el oeste de Ciudad de Gaza, declaró este sábado un portavoz municipal, quien advirtió que las condiciones ya son “extremas”.

“Prevemos un fuerte aumento del número de víctimas si la ocupación amplía su operación militar”, declaró Asem Alnabih. “Nos enfrentamos a un colapso total del servicio, ya que la ocupación sigue impidiendo la entrada de combustible y la maquinaria que necesitamos”.