Israel ataca en el centro de Gaza a miliciano de la Yihad Islámica

El Ejército israelí informó este sábado que realizó “un ataque preciso” en el centro de la Franja de Gaza, dirigido contra un miliciano perteneciente a la Yihad Islámica.

De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo “planeaba perpetrar un ataque terrorista inminente contra las tropas” israelíes, aunque no se presentaron pruebas que respalden dicha afirmación, recoge El Mundo.

El bombardeo se registró en la zona de Nuseirat, al oeste de la llamada “línea amarilla”, una franja en la que, según los acuerdos recientes, se habían retirado las fuerzas israelíes y donde se permite la presencia de civiles gazatíes.

Las tropas del Ejército del Comando Sur están desplegadas en la zona de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata”, añadió la nota del Ejército.

Este sábado se cumplen quince días desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, un territorio profundamente afectado por los bombardeos. Durante estas dos semanas, más de 90 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas en nuevos ataques israelíes, según las cifras difundidas por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.