Israel aprueba acuerdo inicial de paz con Hamás tras mediación de Estados Unidos y Egipto

El Gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, aprobó este viernes el acuerdo inicial de paz con Hamás, un paso considerado histórico en el prolongado conflicto con Gaza.

De acuerdo con EFE, el pacto contempla la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego inmediato y la retirada parcial del Ejército israelí del enclave palestino.

“La administración ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos”, informó la oficina del primer ministro en la red social X.

La aprobación se produjo tras horas de intensas deliberaciones entre los ministros israelíes, Netanyahu y los mediadores estadounidenses: Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Medio, y Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump.

Este respaldo era el último paso necesario para activar la primera fase del plan auspiciado por Trump y avalado por Hamás en El Cairo durante la madrugada del jueves. Según la portavoz Tal Heinrich, el alto el fuego entrará en vigor 24 horas después de la firma oficial.

El acuerdo establece además una retirada de las tropas israelíes hasta puntos determinados de Gaza, reduciendo su control del 80 % actual al 53 % del territorio.

Hamás dispondrá de 72 horas para entregar a los rehenes al Comité Internacional de la Cruz Roja, en un proceso discreto y sin exhibiciones públicas.

Antes del anuncio, Netanyahu calificó la jornada como un momento “crucial” para lograr “uno de los principales objetivos de Israel: el regreso de los rehenes”. Agradeció también “la extraordinaria ayuda del presidente Trump y su equipo”, en la que consideró una “etapa decisiva hacia la estabilidad en la región”.