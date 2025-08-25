Ismael "El Mayo" Zambada se declara culpable de dos cargos por narcotráfico en EE.UU.

Ismael “El Mayo” Zambada, presunto fundador del Cartel de Sinaloa, preso en Estados Unidos, cambió su declaración de inocencia por una de “culpable” de dos cargos relacionados al narcotráfico este lunes ante una Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.

Zambada admitió ser culpable de dos los cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua que, según los fiscales, distribuía enormes cantidades de drogas, principalmente a EE. UU.

De esta forma, El Mayo cambió la declaración de inocencia que había realizado en septiembre del año pasado por 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, reseñó CNN.

El juez fijó para enero el dictado de la sentencia, aunque el cargo de participar en una empresa criminal continua tiene una pena mínima de cadena perpetua. A inicios de agosto, el Gobierno de Estados Unidos informó a la Corte que no pedirá la pena de muerte contra Zambada, según documentos judiciales. Frank Pérez, abogado de Zambada, dijo entonces a CNN que esa decisión “representa un paso importante hacia una resolución justa y equitativa”.

Zambada, de 75 años, fue detenido en julio del año pasado en Texas tras cruzar la frontera por avión, según él, engañado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

El juez informó que, como parte del acuerdo, impondrá a Zambada una multa de $2 millones y le decomisará bienes por US$ 15.000 millones.

En sus declaraciones ante el juez, Zambada relató que estudió en la escuela hasta el sexto grado y que entró al negocio del narcotráfico en 1969, a los 19 años, cuando plantó marihuana por primera vez, y que un año después comenzó a vender otras drogas, como heroína, pero principalmente cocaína.

Dijo que, según sus cálculos, entre 1980 y el año pasado dirigió operaciones del Cártel de Sinaloa que sumaron un total de 1,5 millones de kilos traficados de cocaína, en su mayoría enviados a Estados Unidos.

El grupo narco era responsable principalmente de la logística, desde la coordinación con productores en Colombia hasta la venta de la droga, explicó.

Zambada afirmó que supervisaba a un gran número de personas armadas, responsables de protegerlo a él, a sus empleados y a la operación. “Todos ellos estaban bajo mi control”, remarcó.

“Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado en la gente de Estados Unidos y México”, dijo. “Pido perdón por todo ello, y tomo responsabilidad por mis actos”, agregó.