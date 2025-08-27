Investigan secuestro de dos guyaneses por presunta banda venezolana en el Esequibo

La Policía de Guyana investiga el secuestro de dos ciudadanos guyaneses, presuntamente perpetrado por una organización criminal venezolana, en la Región 7 del país, una zona del Esequibo fronteriza con Venezuela.

De acuerdo con un comunicado emitido este miércoles, uno de los secuestrados fue identificado como Fredrick Pollard, capitán de barco de 66 años, mientras que la identidad del segundo aún se desconoce, reseña la agencia EFE.

Según el testimonio de Dameon Williams, hijo de Pollard, su padre zarpó el pasado 21 de agosto desde Devil Hole Landing, en Queenstown, al norte de Guyana, con destino a Ekereku Backdam, en el río Cuyuní, para transportar combustible. Tres días después, Pollard le comunicó que emprendía el viaje de regreso a Devil Hole Landing acompañado de un hombre no identificado. Desde entonces, perdió contacto con él.

Williams relató que el pasado lunes recibió una llamada de un desconocido que le informó que su padre había sido secuestrado por una banda venezolana. Ese mismo día, el capitán Collin Mathews, de 36 años, reportó a las autoridades que vio a Pollard junto a otro hombre, aparentemente también secuestrado, cuando su bote fue interceptado por hombres armados. La banda le confiscó un bidón de combustible antes de dejarlo marchar.

La Policía entrevistó a los nueve pasajeros que viajaban en la embarcación de Mathews, quienes confirmaron la versión del capitán.

Guyana y Venezuela mantienen una histórica disputa por la región del Esequibo, rica en petróleo y otros recursos naturales. La tensión se intensificó desde diciembre de 2023, cuando Venezuela celebró un referendo para anexionarse el territorio, lo que ha incrementado los temores de un conflicto mayor.

El Gobierno guyanés ha instado recientemente a reforzar la cooperación internacional contra la delincuencia organizada y el narcoterrorismo, señalando directamente al denominado Cartel de los Soles.