Investigan en Ecuador presunto intento de envenenamiento contra el presidente Noboa

Un "posible intento de envenenamiento" contra el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, por medio de un regalo que recibió la semana pasada en la provincia de Los Ríos (centro), es investigado por las autoridades competentes, informó este martes el equipo de comunicación del movimiento oficialista ecuatoriano Acción Democrática Nacional (ADN, centroderecha).

Detectan posible intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa", señaló el reporte de ADN, sobre hechos que ocurrieron el pasado 17 de octubre en la ciudad de Babahoyo, capital de Los Ríos.

El reporte precisa que el equipo de Protocolo Presidencial recibió un obsequio de una emprendedora local que contenía varios productos artesanales y, tras una revisión de rutina, el equipo de seguridad detectó que tres de los ocho artículos presentaban sustancias químicas altamente peligrosas.

El informe confirmó la presencia de Cloruro de tionilo, Cloroetanol y Antraceno: compuestos considerados altamente tóxicos y potencialmente mortales si son ingeridos", indica la comunicación.

Añade que a partir de estos resultados se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y las autoridades competentes investigan el origen del obsequio y las circunstancias del hecho.

El reporte está acompañado de un informe con fecha 21 de octubre, de tres páginas, elaborado por el Grupo de Seguridad Técnica Presidencial, en el cual se recomendó al Ministerio del Interior realizar las investigaciones del caso para verificar las circunstancias con la finalidad de precautelar la salud de los consumidores en la localidad de Vinces, de donde procedía el regalo enviado al mandatario.

Recientemente, en el contexto de un paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel, el Gobierno denunció un intento de magnicidio contra Noboa, luego de que la caravana de autos donde se trasladaba fuera apedreada por manifestantes en Cañar (sur), donde se realizaba una manifestación.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó tales acusaciones y un informe policial descartó la existencia de disparos contra el vehículo, según afirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en declaraciones a la prensa.